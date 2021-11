Carambola tra quattro auto a Moncrivello: automobilista bloccato tra le lamiere - FOTO

Sono quattro le vetture coinvolte nel drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica all'altezza del centro commerciale Birkò.

leggi anche: FRONTALE A MONCRIVELLO, UNO FERITO GRAVE

L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 sulla provinciale 593: quattro le vetture coinvolte, una delle quali, una station vagon è letteralmente finita sopra una 500 che proveniente della direzione opposta. L'utilitaria è rimasta schiacciata intrappolando all'interno il conducente, poi estratto dai Vigili del Fuoco e consegnato al personale del 118. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto i soccorso sono ancora in atto: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una squadra del distaccamento volontario di Santhià, hanno lavorato per la messa in sicurezza delle auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata sul fianco. Una delle vetture incidentate, inoltre, risulta alimentata a Gpl.

Ai feriti, quattro in tutto hanno pensato gli operatori del 118 di Santhià, Livorno Ferraris e Cavaglià che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, li hanno portati negli ospedali di Vercelli e Ivrea: un uomo è in codice rosso, gli altri in codice verde.

il tratto di strada è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle forze dell'ordine per permettere che le operazioni si svolgessero in totale sicurezza.

I carabinieri di Cigliano, Livorno Ferraris e la Municipale di Cigliano si stanno occupando dei rilievi e di gestire la viabilità.