CO.VER.FO.P. presenta la sua offerta formativa gratuita per formare professionisti d’eccellenza

Da anni in prima linea per offrire una formazione qualificata, CO.VER.FO.P., incrementa la propria offerta formativa con una serie di corsi gratuiti destinati a creare figure in linea con le attuali esigenze del mondo del lavoro.

«Il mercato del lavoro ha subìto trasformazioni profonde, soprattutto a causa della recente pandemia - spiega la presidente di CO.VER.FO.P. Linda Barbolan, che aggiunge - È cresciuta la richiesta di figure nuove, legate alla digitalizzazione, ma anche di profili professionali che, per quanto più “classici”, sono comunque ancora molto ricercati dalle aziende».

Per l’anno formativo 2021-2022, quindi, CO.VER.FO.P. propone una serie di corsi che hanno l’obiettivo primario di qualificare gli allievi, orientandoli verso le professioni più ricercate. «La proposta formativa di CO.VER.FO.P. - prosegue Barbolan - prevede, tra gli altri, il corso Tecnico di gestione siti web. Si tratta di una figura dedicata alla predisposizione e configurazione delle risorse informatiche, alla pubblicazione e all’aggiornamento di un sito Web, nonché al monitoraggio di un server web».

Le opportunità lavorative legate a questo profilo professionale sono diverse, e riguardano aziende, enti, professionisti e organizzazioni che vogliono avere un proprio sito per farsi conoscere, vendere i propri prodotti e fare pubblicità alle proprie iniziative. I tecnici di produzione siti web, quindi hanno la possibilità di trovare occupazione come dipendenti o come collaboratori per web agencies, agenzie di web marketing e società di consulenza che offrono servizi di creazione di siti internet, o ancora lavorano come freelance.

«Il corso Addetto impianti elettrici industriali è un’altra delle opportunità formative che offriamo ai nostri utenti - prosegue Linda Barbolan - L'Addetto impianti elettrici industriali interviene a livello esecutivo nel processo di cablaggio di parti di impianti industriali con responsabilità limitata. Questa figura professionale - sottolinea ancora la presidente di CO.VER.FO.P. - può trovare collocazione in aziende artigiane, industriali, di servizi nell'ambito elettromeccanico, elettrico e elettronico».

Anche il corso Tecnico di produzione pagine web può rivelarsi una risorsa importante a livello formativo, «e per questo abbiamo pensato di proporlo» afferma la dottoressa Barbolan. Il Tecnico di produzione pagine web sviluppa soluzioni informatiche e l'aspetto tecnico delle transazioni e-commerce, producendo o modificando pagine web in conformità ai vincoli progettuali forniti dal progettista Per quel che riguarda i possibili sbocchi lavorativi. Come precisa Linda Barbolan: «Il tecnico di produzione pagine web può operare presso società che utilizzano tecnologie web per comunicazioni istituzionali e non, nel rispetto delle buone prassi relative alla sicurezza informatica, delle normative vigenti in materia di privacy e in ambito commerciale. Possiamo considerarlo senz’altro uno dei ruoli più ricercati dall’attuale mercato del lavoro».

Infine, CO.VER.FO.P. organizza il corso Tecnico di cucina nella sua sede di Gattinara all’interno dell’Hub EgoGusto. La dottoressa Barbolan illustra le caratteristiche salienti di questo profilo professionale: «In quanto responsabile di una precisa area di competenza (primi piatti, secondi, pasticceria) e avvalendosi della collaborazione di un aiuto cuoco, il tecnico di cucina provvede alle preparazioni culinarie; organizza le fasi di preparazione del cibo, mettendo in atto tecniche e regole di produzione culinaria, gestisce gli acquisti, garantisce la qualità delle preparazioni Si tratta dunque di una figura altamente qualificata ed estremamente versatile nell’esercizio delle proprie mansioni».

Conclude la dottoressa Linda Barbolan: «Le iscrizioni si apriranno lunedì 22 novembre 2021. Precisiamo che tutti i corsi sono in attesa di approvazione e finanziamento». Ci si può iscrivere nelle segreterie delle due sedi (Vercelli e Gattinara) oppure scaricando la domanda dal sito (www.coverfop.it sezione iscriviti) e reinviando il pdf compilato all’indirizzo: corsi@coverfop.it