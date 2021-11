A volte la cosa che può essere più intelligente da fare, in un momento in cui la nostra vita è in stallo, è quella di rinnovare la propria abitazione. Gli appassionati di Oriente lo sanno, grazie al Feng Shui, che le energie devono scorrere libere.

Che i mobili nuovi ci fanno sentire rinnovati, più felici, più ottimisti e alzano l’autostima.

Che una casa più confortevole fa la differenza rispetto al rendimento che riusciamo a dare nel corso della giornata.

Quindi a chi dobbiamo rivolgerci per essere sicuri di operare le scelte giuste in campo di mobili e arredo casa ?

Ad una ditta specializzata che li produce e che li vende, contribuendo a migliorare la vita di ogni singolo cliente.

Una delle stanze più difficili da arredare è sicuramente il soggiorno, ed emotivo a che vedere col fatto che si tratta di un ambiente vissuto da tutti i componenti della famiglia ma soprattutto dalle persone esterne alla casa.

Ciò che dobbiamo avere in mano quando si deve chiedere una consulenza ad un interior designer sono le misure dei locali.

Esse non devono comprendere solamente il perimetro delle pareti da arredare, ma devono aver ben presente anche elementi come le prese dell’impianto elettrico, proprio per avere la possibilità di strutturare la stanza in maniera sia estetica che funzionale. Se si riesce a giocare sui colori, i materiali, le disposizioni per migliorare al massimo l’ambiente che viviamo, è possibile ottenere dei grandissimi risultati sia estetici che di comfort.

Se devi arredare il tuo soggiorno, devi tenere in conto anche della maniera in cui trascorri il tuo tempo libero: sono gli elementi che vengono ritenuti meno importanti a fare la differenza una volta presi in esame.

Tantissime persone non so davvero dove cominciare quando devono scegliere il loro arredamento. Difatti molto spesso la gente tende ad appigliarsi esclusivamente ad un fattore estetico, o di contro, specularmente, ad un fattore prettamente funzionale. Invece, si può fare un discorso più ampio raggio che tenga ben presente i gusti dei singoli componenti della famiglia, le abitudini personali, andando a ricercare sul mercato quegli elementi che possono essere anche innovativi che possono migliorare la qualità della propria vita. Magari la famiglia è appassionata di videogiochi: in questo caso è naturale che il soggiorno potrebbe essere una stanza adibita anche al tempo libero e che dovrà essere dotata di mobili che riescono a contenere le consolle di videogiochi, che siano compatibili con la disposizione delle prese elettriche dove collegarli, che lascino l’adeguato spazio abitativo senza andare a comprimere troppo i volumi, magari occupandoli con troppi mobili.

Oppure siamo abituati a ricevere gli amici, magari per un caffè dopo cena o a organizzare serate con tante persone.

In questo caso il soggiorno dovrà avere a disposizione un certo numero di sedie, oppure di poltrone e divani dove accomodarsi tutti agevolmente. Richiedere dei consigli al personale specializzato di una ditta che si occupa di mobili e arredo casa sicuramente può velocizzare il processo decisionale e portarci ad operare la scelta migliore per casa nostra.