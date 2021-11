L'"Albero Falcone" nelle scuole del vercellese

In occasione della Festa dell'Albero (che viene celebrata il 21 novembre di ogni anno e prevede la messa a dimora di piantine simbolo nei parchi o altri luoghi significativi), gli Istituti Scolastici e ai reparti dei Carabinieri Forestale dell’Arma presenti nei Comuni della provincia di Vercelli organizzato il giorno 22 novembre una giornata destinata a coinvolgere gli studenti delle varie fasce scolastiche e finalizzata a creare nelle giovani generazioni una coscienza ecologica, quale bagaglio culturale utile per affrontare problematiche ambientali che ormai stanno emergendo su scala globale.

Quest’anno la celebrazione dell’albero avrà dimensione più ampia rispetto alla tradizionale Festa dell’Albero e sarà coniugata con attività connesse al progetto di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, patrocinata dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e per la Transizione Ecologica ed inserita nel progetto “Radici della legalità”, in accordo con la Fondazione ”Falcone”, che assume come simbolo il Ficus macrophilla columnaris magnoleides, situato all’ingresso dell’abitazione palermitana del giudice assassinato dalla mafia nel 1992, divenuto celebre come l’”Albero di Falcone”. Dopo complesse procedure di laboratorio, il ficus è stato duplicato per essere poi consegnato agli istituti scolastici che fanno richiesta, quale albero simbolo delle Istituzioni per l’affermazione della legalità.

L’iniziativa che coinvolge i dirigenti degli Istituti Scolastici insieme ai reparti della specialità dei Carabinieri Forestale dell’Arma presenti nei Comuni di Vercelli, Albano, Gattinara, Scopa, e Varallo, prevede la messa a dimora di piantine simbolo della “Giornata Nazionale dell’Albero”, nei parchi o in altri luoghi significativi, con la partecipazione delle autorità locali, dei sindaci, di rappresentanti di livello provinciale di associazioni ambientaliste, volontari Aib, assessori alla Tutela del territorio, Ambiente, Foreste e naturalmente degli studenti. È anche l’occasione per avviare un percorso di sensibilizzazione ambientale, sul ruolo fondamentale degli alberi nella prevenzione del dissesto idrogeologico, ed è anche un momento di riflessione per rilanciare il valore sociale e paesaggistico di tutto il nostro territorio.

Gli appuntamenti, in provincia, sono a Vercelli si terrà alle ore 12 del 22 novembre all’Istituto Comprensivo Lanino di corso Tanaro, 3; a Gattinara alle 10 nella sede delle Istituto comprensivo in via San Rocco, 1; ad Arborio alle 10 all’Istituto Comprensivo di corso Umberto I, 129; a Varallo l’evento si terrà alle 10 nel Parco Muntisel di via Fiume e infine a Boccioleto, l’appuntamento è alle 14 nella sede della scuola d'Infanzia e Primaria.