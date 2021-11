Area ex Montefibre: 3 milioni di euro per bonifica e messa in sicurezza

Finanziamento da 3 milioni e 154mila euro per la bonifica con messa in sicurezza permanente delle aree limitrofe all'ex discarica Montefibre di Vercelli.

Lo stanziamento, molto atteso dal Comune, è stato deliberato nella mattina di venerdì dalla Giunta regionale in accordo con il ministero per la Transizione Ecologica: complessivamente, in Piemonte, sono in arrivo quasi 7 milioni di euro e, nella suddivisione dei fondi, Vercelli si accaparra quasi la metà dei fondi stanziati. Il denaro è destinato alla messa in sicurezza dei primi 16 siti "orfani", ovvero aree potenzialmente contaminate per i quali o non è stato possibile individuare i responsabili della contaminazione, o se individuati, non hanno provveduto ad avviare o concludere gli interventi previsti.

In questa situazione si trova anche l'area limitrofa alla ex discarica della Montefibre, al rione Cervetto, da anni monitorata da Comune, Provincia, Asl e Arpa a causa della vicinanza con aree residenziali e con le zone utilizzate come orti. Un percorso avviato una decina di anni fa con la bonifica di una prima area e che poi si era parzialmente arenato in attesa dei fondi. Era invece ripresa nella seconda metà del 2020, dopo una mozione del consigliere comunale Michelangelo Catricalà, l'attività di monitoraggio e verifica sulla presenza di metalli pesanti nei terreni così come quella dei gas interstiziali.

La scorsa primavera, per altro, proprio in relazione alla ex Montefibre, il sindaco Andrea Corsaro aveva anche emesso due ordinanze con una serie di prescrizioni a tutela della salute dei residenti, una relativa alla zona delle villette di via Locati e un'altra sulla "valle degli orti".

Impegni che, alla fine, hanno premiato la città: «in base alla ricognizione dei siti effettuata nei mesi scorsi dai settori tecnici regionali - spiegano infatti dalla Regione - sono stati individuati quelli che rispondessero sia ai criteri di cantierabilità dando la priorità a quelli con l’indice di rischio più alto».

I 16 siti (6 in provincia di Torino, 3 in provincia di Alessandria, 3 in provincia di Cuneo, 3 in provincia di Novara e 1 a Vercelli) individuati riceveranno i finanziamenti nell’ambito del programma nazionale di bonifica definito con il decreto del 29 dicembre 2020.

«Con queste prime risorse riusciamo a bonificare siti abbandonati da tanto e troppo tempo – commentano il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati -. Riportiamo alla vita e nella disponibilità ai cittadini, alle imprese e ai comuni, aree territoriali importanti. Una vera rigenerazione del suolo. Nel frattempo, abbiamo fatto altre richieste nel PNRR per continuare a bonificare altri siti in Piemonte»

Accanto ai fondi che discendono dal decreto ministeriale, vi sono infatti poi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mette a disposizione, a livello nazionale, 500 milioni di euro per interventi che siano portati a compimento entro il primo semestre del 2026 e che consentano un recupero e riqualificazione del suolo.