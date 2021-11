Babbo Natale show: un'occasione per entrare nel mondo dello spettacolo

Chi ama lo spettacolo e sogna di fare un'esperienza nel cast di qualche produzione televisiva può giocarsi le proprie carte partecipando, il 12 dicembre a Trino, al casting-show organizzato da Sb Communication per trovare nuove figure da inserire in produzioni cinematografiche, spot, musical ed esibizioni televisive per Sky, Rai e Mediaset.

"Babbo Natale e Befana talent show", questo il titolo del casting, si terrà il 12 dicembre alle 17 nel mercato coperto di piazza Comazzi. Per partecipare e ricevere maggiori informazioni sul pre-casting è possibile contattare: talentscout@libero.it allegando un breve curriculum e una registrazione audio/video della performance che si vuole presentare.

Il talent è aperto a persone maggiorenni che sappiano ballare, cantare, imitare, abbiano doti da illusionista o comico e l’iscrizione è completamente gratuita: i primi 10 selezionati vinceranno un contratto di collaborazione a chiamata per eventi e produzioni televisive nel 2022 e i due vincitori saranno premiati con 250 euro a testa.