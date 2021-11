Capsule Lavazza a Modo Mio compatibili e originali in crescita

C'è qualcosa che mette d'accordo tutti gli italiani? Si, il buon caffè. In casa ognuno ha le proprie preferenze: c'è chi lo ama fatto con la moka e la polvere, chi preferisce utilizzare le cialde, e chi le capsule. Quello che è certo è che non può mai mancare una tazzina di caffè per iniziare la giornata o per godersi un momento di puro relax.

In commercio esistono davvero tantissime soluzioni per realizzare in casa, o in ufficio, un caffè cremoso ed avvolgente che abbia il potere di risvegliare qualsiasi senso solo dall'aroma. Tra le soluzioni più amate troviamo il marchio Lavazza a Modo Mio, perché siamo sinceri, questo brand è da anni ormai il simbolo del vero caffè all'italiana.

Outlet Caffè: tutti i tipi di capsule Lavazza a Modo mio in un solo click

In commercio esistono tantissimi marchi che producono macchine per caffè, e se fino a qualche anno fa la scelta dei clienti si basava principalmente sul costo delle cialde o capsule, oggi non è più così. Chi vuole gustare un ottimo caffè ha solo l'imbarazzo della scelta, perché con la macchinetta Lavazza a Modo Mio si può decidere di utilizzare le capsule originali e/o le compatibili, senza dover rinunciare in nessun modo alla qualità e l'aroma del vero caffè.

Molti si chiedono dove sia possibile acquistare le capsule originali e non, la risposta è semplice: su Outlet Caffè. Nell'e-commerce più popolare per ciò che riguarda il mondo del caffè a 360 gradi, è possibile, a prezzi super convenienti, acquistare qualsiasi capsula che possa essere impiegata con Lavazza a Modo Mio, e non solo.

Un esempio? Fatevi travolgere dal caffè realizzato con le capsule Lavazza Qualità Rossa, per un caffè intenso e deciso, oppure lasciatevi ipnotizzare dal caffè ottenuto con le capsule Borbone Qualità Nera, per un espresso cremoso e avvolgente. Per gli appassionati del caffè forte, con un retrogusto di caramello e cioccolato, non possiamo che consigliarvi di acquistare le capsule originali LavazzaQualità Passionale. In tutti i casi, che decidiate di scegliere le capsule originali, o amiate le cialde compatibili, state pure tranquilli che non potrete più fare a meno delle tantissime proposte e offerte create per voi da Outlet Caffè.

Capsule Originali o Capsule Compatibili, quale scegliere?

Nonostante le soluzioni siano davvero tante, ci sono ancora alcune persone che non amano acquistare le cialde compatibili per paura che possano rovinare la macchina e possano creare non un caffè all'altezza della situazione. Niente di più sbagliato, tutte le capsule vendute sul sito di Outlet Caffè hanno la garanzia di creare un ottimo espresso, sono sicure al 100%, e in nessun modo possono rompere gli ingranaggi della vostra macchinetta Lavazza a Modo Mio. Lasciatevi consigliare da chi da anni si occupa di portare nelle case degli italiani l'aroma del vero caffè.

Caffè napoletano, come la tradizione comanda!

E per gli intramontabili nostalgici della moka e del caffè tradizionale napoletano noi di Outlet Caffè abbiamo un piccolo segreto da svelarvi, impazienti? Grazie alla macchina Lavazza a Modo Mio è infatti possibile provare le capsule compatibili Toro Classico Napoletano, il risultato sarà un caffè diverso da tutti gli altri: deciso, corposo ma allo stesso tempo cremoso.

La tostatura per questo tipo di caffè è più lunga, permettendo quindi una polvere più scura. Provate a fare la prova dello zucchero, capirete fin da subito che di fronte a voi non avete un semplice caffè, ma il caffè. Qualsiasi sia la vostra scelta potrete gustarvi una bevanda come quella del bar, perché si può scherzare su tutto, ma non sul caffè!