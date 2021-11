Crescentino: nuova viabilità per la 31 bis del Monferrato

Con il sindaco Vittorio Ferrero e i tecnici, il vicepresidente della Provicia, Pier Mauro Andorno, si è recato nella giornata di mercoledì a Crescentino per un sopralluogo preliminare finalizzato all’abbattimento e conseguente nuova intersezione lungo la SP 31 bis del Monferrato.

Costruito da Anas negli anni ‘60 nell’ambito della realizzazione della variante dell’abitato di Crescentino il manufatto risulta inadeguato al traffico veicolare odierno, a causa di una carreggiata eccessivamente stretta per due mezzi pesanti moderni che s’incrociano in quel tratto di arteria. Inoltre non è del tutto agevole e sicura l’immissione in direzione Fontanetto Po.

«Per evitare di spendere ingenti somme nelle opere di manutenzione e adeguamento del viadotto - commenta in una nota Andorno - si è pensato di ridisegnare la viabilità della zona, abbattendo il cavalcavia e creando un incrocio a raso su un livello, regolato da una rotatoria».

L’abbattimento e il conseguente adeguamento della viabilità con una nuova rotatoria che avrà un costo di 600mila e sarà finanziato dalla Regione Piemonte.

«Un ottimo segnale dalla Regione - conclude Andorno - che si mostra sensibile alle problematiche del territorio vercellese, e un importante risultato che gli abitanti ed imprenditori di Crescentino attendevano da anni».