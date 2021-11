Stop alle assicurazioni sospendibili: RC moto obbligatoria anche nel box

Il mondo della moto è meraviglioso per una serie di ragioni trasposte nella letteratura e nell’immaginario collettivo, richiede una sua cultura sportiva o tecnica che sia e, sicuramente, una manutenzione minuziosa per via della sua identità di veicolo a due ruote.

“La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un’anima perché è una cosa troppo bella per non avere un’anima. La moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare.”, disse Valentino Rossi ma quanti sono in grado di guidare una moto in modo così agile ed esperto, anche sul piano della manutenzione tecnica? In Italia il dibattito è aperto in merito. Guidare una moto ha, per molti, delle limitazioni stagionali poiché molti non vedono il motociclista come un pilota adatto a guidare sotto la neve o altre intemperie; la qual cosa è contestata dai “veri motociclisti” che non hanno problemi metereologici.



Per alcuni, infatti, vale il detto: “La velocità non è pericolosa. Più forte vai, prima raggiungi il punto in cui sei finalmente al sicuro” di Maurice Trintignant; la qual cosa è simpatica ma rivela anche una divisione netta tra chi la moto la vuole vivere e chi la moto la voglia guidare, semplicemente cambia lo spirito.



Sarà per questa ragione che il mondo assicurativo, originariamente favorevole all’idea che un motociclista possa scegliere la sua assicurazione moto anche sulla base di una possibile sosta del veicolo per un periodo apprezzabile, ha sempre garantito la applicazione della clausola sospensiva per tutto il periodo in cui la due ruote fosse riposta in area privata coperta, quindi in un box o in un garage.



Tale possibilità ha permesso a tanti motociclisti di poter calcolare la propria spesa per assicurazione moto sulla base di periodi sempre più specifici, usufruendo di una clausola che permetteva di congelare, appunto, la rata di pagamento per la durata di una o più stagioni, chiaramente con dei limiti applicativi sul contratto finale.

Motocicli ma anche scooter potevano circolare nel periodo estivo e primaverile, restando poi in Inverno ed Autunno al chiuso di uno spazio privato.

Tutto ciò, oramai, sta per finire definitivamente per ragioni legate alla famosa sentenza della Corte Europea del 2014, in cui, per un incidente in una fattoria slovena con un trattore, venne stabilito che ogni veicolo debba essere coperto da un contratto di RC assicurativo e quindi da una classica assicurazione sul modello della RC auto, per la durata di 12 mesi con rinnovo annuale, senza possibilità di interruzione.

Un mondo è finito e questa volta è finito senza appello per il motociclista che ha sentito di più questa novità , rispetto agli automobilisti che ricadono sotto lo stesso principio, ribadito da una direttiva del Consiglio d’Europa del 2019.

Senza porre altri tempi in mezzo alla deadline del 2023, data di inizio del nuovo sistema assicurativo con i relativi obblighi, le compagnie assicurative più prestigiose, prima tra tutte Allianz Direct seguiti da tutti gli altri, hanno iniziato ad elaborare le loro risposte contrattuali per venire incontro ai guidatori con le offerte del caso, calibrate ad personam come è, oramai, uso del mondo assicurativo, anche per venire incontro ai clienti che temevano aggravi di costi.