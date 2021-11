Pista di pattinaggio e Christmas Parade inaugurano "Natale a Borgosesia"

Un Natale pieno di iniziative quello in programma a Borgosesia, che apre gli appuntamenti sabato 20 e domenica 21 novembre con l’inaugurazione della pista da pattinaggio e la “Christmas Parade” che immergerà la città nell’atmosfera natalizia.

«Dopo le limitazioni dello scorso anno, abbiamo voluto restituire ai borgosesiani le gioie del Natale – dice l’assessore agli Eventi, Paolo Urban – con un programma ricco e intenso, iniziative per tutti i gusti, musica, spettacoli, giochi e tutto ciò che sia capace di dare serenità alla gente nel momento più bello dell’anno, quello in cui vorremmo tutti trovare un po’ di spensieratezza e di leggerezza, soprattutto dopo i momenti bui che abbiamo attraversato».

Il ricchissimo calendario si snoda fino al 6 gennaio, e comprende anche un Capodanno in piazza con una proposta super cool che farà divertire tutti quanti, ma Urban vuole offrire, settimana dopo settimana, momenti di gioia ai suoi concittadini, come fossero regali di Natale da scartare con il gusto di sapere che ne arriveranno tanti altri: «In questo primo weekend che apre il periodo di avvicinamento al Natale – spiega Paolo Urban – inauguriamo la nuova pista di pattinaggio, la più grande che sia mai stata realizzata a Borgosesia, 30 metri per 13, e poi accogliamo la parata di Natale, con artisti e performers. Il mio auspicio è che la città si animi, diventi ancor più attraente e che gli eventi portino nel nostro borgo visitatori che possano aiutare il commercio a ripartire e la gente a percepire che la vita torna ai ritmi normali, come è giusto che sia».

L’appuntamento per sabato pomeriggio è dunque in piazza Mazzini: la pista di pattinaggio, dotata di una casetta per il noleggio di pattini (180 paia a disposizione di adulti e bambini, 2 euro l’ora per il noleggio) e pinguini per trainare i bimbi, sarà aperta per il divertimento di grandi e piccini. Accanto alla pista sarà allestita anche un’area per le fotografie natalizie, con tanto di slitta di Babbo Natale, pupazzo di neve e casetta per letterine natalizie.

Domenica 21, alle 15,30 si terrà la parata itinerante di personaggi natalizi: un’autovettura elettrica trasporterà Babbo Natale per le vie del centro, e sarà accompagnata da un “artista illusion” con 3 renne ballerine, uno con tre folletti sui trampoli, ed un performer. Il gruppo si muoverà accompagnato da musiche natalizie.

«Questa sarà solo l’apertura di un lungo periodo che ci farà riappropriare delle nostre tradizioni – conclude Urban – in particolare della condivisione di questi momenti: auguro a tutti di saper vivere questo periodo con la giusta disposizione d’animo, e chiedo solo una piccola collaborazione: osserviamo le regole che ci aiutano a proteggerci gli uni con gli altri, la mascherina quando c’è tanta gente, non stiamo troppo assiepati e disinfettiamoci le mani. Sono regole con cui ormai abbiamo tutti imparato tutti a convivere: se possono garantirci la libertà di stare insieme e di festeggiare le nostre tradizioni, rispettiamole».