Alla cascina Reffo il nuovo centro per l'Autismo: un punto di riferimento per 200 famiglie

Con un intervento di circa un milione di euro, la Fondazione Crv investe sul socio assistenziale e, una volta ultimato il centro diurno per malati di Alzheimer, si prepara a realizzare una struttura del tutto nuova in cui verranno concentrati i servizi e le attività di formazione e riabilitazione per i ragazzi autistici. Un intervento nato grazie all'appoggio del Comune che mette a disposizione, attraverso un comodato di 99 anni, l'area della ex cascina Reffo in zona Concordia. Lo spazio, immerso nel verde e confinante con un parco, verrà del tutto riqualificato e disegnato su misura per le esigenze dell'associazione Enrico Micheli e di Angsa Vercelli e Novara che vi potranno trasferire le attività oggi svolte nella sede di corso Palestro.

«Un sogno che si avvera», commenta commossa Francesca Debernardi, presidente dell'associazione Enrico Micheli, da anni in prima linea sul fronte delle attività di supporto ai ragazzi autistici e alle loro famiglie. «Abbiamo un grande bisogno di spazi – confida – perché attualmente sono circa 200 le famiglie che gravitano intorno alla sede di corso Palestro e il numero dei nostri ragazzi aumenta di continuo».

In Italia si stima che i disturbi dello spettro autistico coinvolgano 1 persona ogni 77: nella struttura vercellese vengono seguiti bambini a partire dai due anni di età attraverso percorsi il più possibile personalizzati così come diverse sono le tipologie di disturbi che caratterizzano questa patologia.

La struttura verrà realizzata ex novo sulle fondamenta della cascina Reffo, struttura che per anni il Comune ha tentato di vendere senza particolare fortuna. «Sarà una struttura a un piano – anticipa il geometra Sigismondo Inglese che con lo studio Inglese – Maggia curerà la stesura del progetto – che si estenderà per circa 400 metri quadri in modo da poter creare tutti gli ambienti di cui l'associazione ha bisogno». Il punto forte del progetto è la possibilità di creare, all'esterno della struttura, un parco terapeutico di 1.500 metri quadri, attrezzato con strutture specializzate e percorsi sensoriali che contribuiscano a stimolare espressività e partecipazione dei ragazzi».

La struttura sarà realizzata puntando sull'autosufficienza energetica, l'impatto zero sull'ambiente, la sicurezza, le tecnologie di ventilazione e ricambio che contribuiscano a garantire la qualità dell'aria.

«La pandemia ci spinge a ripensare le città, a valorizzare spazi nuovi evitando di concentrare tutti i servizi nelle zone centrali e in spazi piccoli – commenta il sindaco Andrea Corsaro -. Il progetto di recupero della cascina Reffo, si inserisce in un più ampio intervento di rigenerazione urbana che coinvolge il Concordia e il parco pubblico confinante con l'area che ospiterà il nuovo centro. Già oggi la Giunta approverà la delibera per la concessione dell'area che poi passerà al prossimo Consiglio comunale».

Quanto ai tempi è il presidente della Fondazione Aldo Casalini, che ha fortemente voluto questo investimento, a tracciare un cronoprogramma: «Utilizzeremo ai fini della progettazione il tempo occorrente per la chiusura del cantiere del centro Alzheimer di Villa Bertinetti – spiega –. In linea di massima entro aprile 2022 contiamo di avere il progetto, e poi, nel giro di un paio d'anni arrivare al taglio del nastro».

Nella stesura del progetto i tecnici lavoreranno fianco a fianco con le associazioni Angsa (rappresentata da Priscilla Pasino) Enrico Micheli (con Francesca Debernardi) e con Chiara Pezzana, operatrice specializzata che segue da anni i ragazzi autistici a Vercelli e Novara. Per il mondo del volontariato, che è anche il mondo delle famiglie che vivono in prima persona le difficoltà collegate a questo disturbo, il progetto rappresenta davvero un sogno che si avvera: «Ringraziamo la Fondazione e il Comune che hanno sempre creduto nel nostro impegno – hanno detto -. E ringraziamo tutti quei vercellesi che ci hanno supportato, a partire dall'avvocato Roberto Scheda, che in questi anni è sempre stato al nostro fianco, per arrivare a Biud10 che ci ha donato una bellissima stanza sensoriale, per ora ospitata dall'Anfass ma che in futuro troverà casa nella nuova sede».