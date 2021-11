Rinnovato il ponte tra Trino e Camino: chiuso il cantiere da 3 milioni di euro

E' stato riaperto, alla presenza del presidente Eraldo Botta, del vicepresidente con delega alla Viabilità Pier Mauro Andorno, delle maestranze delle ditte Bertini e Sodis, che hanno eseguito i lavori, e dei tecnici della Provincia, il ponte sul Po che collega Trino a Camino, in provincia di Alessandria.

«Sono molto soddisfatto - dice il presidente Botta - del risultato raggiunto e di aver portato a termine un’altra opera fondamentale per il nostro territorio. Ringrazio tutti per la professionalità garantita e il vicepresidente per aver seguito con costanza i lavori».