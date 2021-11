Rices, il bilancio dopo cinque gare: terzo posto e grande vittoria nel derby

È iniziata, da cinque gare, la nuova stagione della pallacanestro della squadra vercellese dei Rices Vercelli nel campionato di Serie C Silver. I biancoverdi, ancora sapientemente guidati da coach Galdi, hanno raccolto tre vittorie (nella prima, quarta e quinta giornata) e due sconfitte (seconda e terza giornata).

Le gare giocate

Ad iniziare la stagione, nel migliore dei modi, è stata l’importante vittoria casalinga per 62 a 58 contro L.A. San Mauro: ottimo esordio per i ragazzi di Galdi. I primi tre quarto, molto equilibrati, hanno visto una certa costanza tra le due formazioni. Nell’ultimo quarto gli ospiti sono venuti fuori e sembravano avere un qualcosa in più, ma quando tutto sembrava chiuso ecco la vera reazione di cuore dei padroni di casa e risultato ribaltato: prima gara, prima vittoria e stagione iniziata nel migliore dei modi.

La seconda giornata ha visto i vercellesi giocare in trasferta contro il Valsesia Basket a Borgosesia: 64-57 e prima sconfitta stagionale. I padroni di casa, squadra esperta del campionato, hanno gestito la gara. Gli ospiti, nel finale, hanno provato a dare una scossa, ma non è bastato. La partenza – nel primo quarto - è stata ottima, di carattere e di livello: salvo gli ultimi due minuti dove i padroni di casa hanno ribaltato il risultato. Il secondo ed il terzo quarto hanno visto la squadra casalinga avere un qualcosa in più (sia come esperienza che come “centimetri e chilogrammi”, riportano i Rices).

La terza gara vede nuovamente una sconfitta contro 5 Pari Torino per 72 a 79. Il ritmo proposto dai ragazzi di Galdi è stato più che soddisfacente, sfortunatamente qualche piccola disattenzione difensiva ha inciso sulla partita. Il secondo quarto, più equilibrato, termina comunque con gli ospiti in vantaggio di 11 punti. La ripresa vede i vercellesi ancora più determinati ed aggressivi, tanto è vero che lo scarto si riduce a sole 6 lunghezze. L’ultimo quarto vede meritatamente chiudere, vittoriosi, gli ospiti: dopo un avvio ottimo, arrivano due docce fredde per i ragazzi di Galdi.

La quarta giornata di campionato vede i biancoverdi affrontare, in un sentitissimo derby, il Basket Club Novara vinto per 70 a 60. La gara, assolutamente sentita da entrambe le formazioni, ha dato vita ad un gran bello spettacolo. I Rices hanno mantenuto il famoso detto del “i derby non si giocano, si vincono” ed hanno invertito la rotta delle due sconfitte di fila. La partenza ha visto dettare ritmi molto elevati. I 10 punti di vantaggio “generosi”, fanno sapere i Rices, permettono ai padroni di casa di conquistare la seconda vittoria stagionale e di assicurarsi la vittoria in una gara molto sentita ed importante.

La quinta giornata, ed ultima giocata, vede i Rices vincere per 56 a 78 nella difficile trasferta contro Lettera 22 Ivrea. I padroni di casa propongono la “solita” giovane formazione che schiera un importante numero di interpreti che provengono dal proprio vivaio. Il primo quarto, da dimenticare per i Rices, vede i padroni di casa più precisi. Il secondo quarto vede i Rices in miglioramento e chiudono sul parziale di 25 a 27 a favore dei vercellesi. Nel finale di gara Ivrea cala fisicamente ed i vercellesi ne approfittano: terza vittoria, terzo posto in classifica e nuova iniezione di fiducia per i ragazzi di Coach Galdi. Il prossimo impegno sarà sabato 20 novembre, al Picco contro Reba Basket Torino.