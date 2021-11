Dove si vestono i veri centauri? MG MotoStore, l’e-shop per il motociclista

L’abito non fa il monaco, ma il motociclista sì. Ogni volta che si sale in sella si prova una forte emozione, è però necessaria un’attenta cura dei dettagli. In particolare per la sicurezza e il comfort, ma senza rinunciare allo stile. E con il contributo di MG MotoStore trovare il prodotto giusto in ogni frangente è più facile, con un’esperienza d’acquisto dove la convenienza, con extra sconti in carrello, s’unisce ai brand di riferimento del settore.

La proposta di MGMotoStore è il connubio di tre fattori chiave: qualità, completezza e convenienza. Nel giro di pochi tap il biker può acquistare tutto il necessario per vivere in totale sicurezza la sua passione per le due ruote.

I pagamenti sono sempre volti alla tutela del cliente. Le soluzioni adottate sono PayPal, carta di credito, bonifico bancario o Scalapay (opzione che permette di pagare in tre rate senza alcun interesse). Le spedizioni sono consegnate con i corrieri UPS e DHL. Sono gratuite per ordini di oltre 200 euro e in Italia avvengono in 72/96 ore lavorative dalla data di evasione.

Sullo store online si trovano pantaloni, giubbotti, guanti, scaldacollo, abbigliamento termico, scarpe e stivali, oltre che casco integrale, casco componibile o modulare. Per completare l’offerta sono stati selezionati anche diversi accessori, come bauletti, cupolini, manopole, interfoni, zaini e borselli.

L’acquirente, sia in fase pre che post-vendita, può sempre richiedere il supporto dell’assistenza clienti. Il team è formato da chi è anche motociclista, oltre che esperto e professionista del settore con un’attività fondata più di vent’anni fa.

Quanto ai marchi, incontriamo i top di gamma, fra cui Schuberth, Alpinestars, Nolan, Givi, Shoei, X-Lite, Rev’it e tanti altri. I prezzi sono competitivi e per approfittare delle offerte più esclusive basta cliccare sulla sezione “Outlet”, che permette di risparmiare fino al 70%.

Infine, la soddisfazione del cliente trova riscontro negli oltre 500 feedback certificati (con un punteggio di 4,9/5) su Trovaprezzi.it, piattaforma specializzata nella ricerca dei prezzi più convenienti.