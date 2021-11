Raccolta fondi per far tornare la salma di Khalid in Marocco

Raccolta fondi per fare in modo che Khalid Nasroune, l'ambulante di 33 anni morto lunedì in un incidente stradale avvenuto a Tronzano, possa riposare in Marocco, sua terra d'origine. Ad avviare la sottoscrizione sono stati alcuni amici che si sono dati l'obiettivo di raccogliere la somma necessaria entro il 30 novembre (chi volesse dare il proprio contributo può contattare Francesco Caraglia al 347-9753927).

Khalid Nasroune aveva 33 anni e viveva a Salasco, paese nel quale era benvoluto e integrato: prima del Covid era stato un venditore ambulante di gadget sportivi all'esterno dello Juventus Stadium, poi, dopo la chiusura degli stadi, si era impegnato a trovare lavori diversi.

Il tragico incidente che ha spezzato la sua vita è avvenuto lunedì sera: l'uomo, al volante di una 600, è finito fuori strada all'altezza del ponte di ferro di Tronzano, inabissandosi nel canale Depretis. Estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in condizioni disperate all'ospedale Sant'Andrea, l'ambulante è morto poco il ricovero.