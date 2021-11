InpsXTutti: istituzioni e volontariato al lavoro per le persone più fragili

Una forma di welfare integrato, che vede protagonisti l'Inps, i Comuni con i rispettivi Servizi Sociali, nonché le principali Associazioni di volontariato in un percorso di condivisione, in ottica di scambio e reciprocità, delle risorse migliori a beneficio dell’intera popolazione.

E' stato firmato questa mattina, martedì 16 novembre, il protocollo di intesa “Inps X tutti” che vede come attori, oltre all'Istituto di previdenza sociale, il Comune e la Caritas Eusebiana.

Il progetto ha come obiettivo di non lasciare indietro i più fragili, che spesso non conoscono i propri diritti previdenziali e non sanno come ottenerli. Inps X Tutti vuole rendere più accessibili le prestazioni sociali attualmente previste ed erogate dall'Istituto, nei confronti di quella fascia di popolazione che vive in condizioni di grave disagio sotto il profilo sociale, economico, lavorativo e abitativo.

In quest'ottica, gli operatori del terzo settore e dei servizi sociali, grazie alla loro esperienza quotidiana, rappresentano una risorsa preziosa per intercettare quella parte di utenza che ha maggiori difficoltà ad entrare in contatto con i servizi dell’Inps.

Firmatari del Protocollo di intesa Emanuela Zambataro, direttore regionale Inps Piemonte, Andrea Corsaro, sindaco di Vercelli, Gianni Brunoro, rappresentante della Caritas Eusebiana.

La sinergia tra Inps, Comuni e Associazioni prevede in primo luogo una formazione dei rispettivi operatori sulle misure di sostegno dispensate dall’Inps. Poi il personale del Comune e i volontari dei centri di ascolto saranno in grado di aiutare i soggetti interessati a rispondere ad un questionario on line, predisposto da Inps e disponibile accedendo al sito dell’Istituto, che permette di accertare bisogni, condizioni e prerequisiti per l’ottenimento delle prestazioni. Il questionario guiderà interattivamente l’utente e chi l’assiste all’interno di un percorso mirato, in particolare, a conoscere l’esistenza del diritto ad una serie di prestazioni quali: Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza, assegno familiare dei Comuni, assegno di maternità dei Comuni, Bonus Bebè, premio alla nascita, bonus asilo nido, Naspi, assegno sociale, invalidità civile.

Dall'esame delle risposte ottenute, con il supporto della Città di Vercelli e la Caritas Eusebiana dell’Arcidiocesi di Vercelli, si realizzeranno azioni mirate al raggiungimento delle persone in situazione di disagio economico per verificare eventuali diritti inespressi e la presentazione delle relative istanze all’Inps.

«Gli attori del territorio - rileva il sindaco Corsaro - fanno fronte comune per rispondere ai bisogni dei cittadini, in special modo delle persone più fragili che spesso possono trovarsi in difficoltà ad affrontare iter burocratici complessi».

Plaude a un progetto che permette ai soggetti più fragili di trovare risposte adeguate ai loro diritti presso le istituzioni di riferimento, nell’ottica di una proficua collaborazione, il direttore della Caritas, Gianni Brunoro: «Il consolidamento della rete territoriale - dice - potrà consentire un percorso importante di apertura nei confronti di tante persone in grave stato di disagio sociale ed economico».

Emanuela Zambataro, direttore regionale Inps del Piemonte rileva infine «l’importanza di estendere l’iniziativa a tutte le province della regione per riuscire a creare una solida rete di collaborazione tra le diverse componenti della società piemontese, collaborazione finalizzata al raggiungimento di tutte le persone che vivono ai margini della società per garantire loro la piena esigibilità delle prestazioni cui potrebbero aver diritto».