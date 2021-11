Runner vercellesi alla Maratona di Atena

Due runner vercellesi, Giulia Maria Alano e Marco Ferraris, hanno partecipato alla 38° edizione della Maratona di Atene che si è svolta domenica lungo il tracciato “leggendario” che unisce le due città greche e dal quale prende il nome la specialità. E, anche se la manifestazione è relativamente giovane, percorrere quel tracciato rappresenta un'emozione grandissima, “una corsa attraverso la storia”. Più che dignitoso il tempo di gara e, soprattutto, grande la soddisfazione per aver partecipato a una manifestazione prestigiosa in un momento di ripartenza dello sport. Felicissimo, nel dare la notizia, è anche l'assessore allo Sport del Comune di Vercelli, Mimmo Sabatino. «Due vercellesi sono riusciti a portare a termine una bella impresa – commenta Sabatino -. Lo sport, in città, sta tenacemente ripartendo e tanti appassionati, dopo quasi due anni di sacrifici e difficoltà possono tornare a praticare le attività che più li appassionano. Un bellissimo momento per tutta la città».