Pro Vercelli in ritiro

Fiducia al tecnico, Giuseppe Scienza (siamo tutti responsabili di questo momento no, ha dichiarato il direttore Casella) e giocatori in ritiro, da domani (il comunicato della società non precisa la località) e fino alla gara di domenica prossima, sul campo della Pergolettese.

E' la seconda volta che succede, con la "gestione Casella".

La squadra infatti andò in ritiro anche l'anno scorso, per affrontare al meglio le ultime gare di campionato.