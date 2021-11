Come arredare casa con i poster giganti

Tra gli elementi decorativi più in voga negli ultimi anni, per abbellire svariati contesti arredativi, i poster spiccano per originalità.

Queste stampe non sono solo riservate alle camere degli adolescenti, dove celebrità del mondo della musica e dello spettacolo fanno capolino sui muri, bensì rappresentano un'ottima soluzione per conferire personalità a un ambiente moderno.

Dal momento che offrono un'elevata possibilità di personalizzazione e sono relativamente economici, i designer hanno iniziato a scegliere poster giganti per accentuare le pareti di diverse stanze.

Negli ultimi anni, arredare senza spendere una fortuna è diventato importante per tutti e in tal senso i poster giganti permettono di rivoluzionare completamente il look di una stanza senza sforzo e a un costo accessibile.

Qualsiasi sia il budget a disposizione, i poster giganti sono soluzioni versatili anche per coloro che vogliono rinnovare spesso gli ambienti domestici.

Inoltre, possono essere impiegati anche in contesti professionali in ambito creativo, come nelle agenzie di comunicazione.

All'interno di questi spazi l'uso di poster di grandi dimensioni, come ad esempio quelli in stile tipografico o vintage, può fare immediatamente un'ottima impressione sui clienti.

Senza contare che, grazie alla crescente disponibilità di servizi pensati per la stampa online, è possibile realizzare poster giganti anche con delle fotografie personali.

Vediamo di seguito come arredare i propri ambienti con i poster giganti, approfondendo nel dettaglio quali sono i vantaggi di questo espediente, nonché alcuni consigli utili per ottenere un risultato perfetto.

Quali sono i vantaggi di abbellire casa con i poster giganti?

Nelle tendenze contemporanee di interior design, decorare le pareti con poster di dimensioni importanti permette di creare un look moderno ed elegante, nonché di celare o mimetizzare eventuali carenze a livello di progettazione di una stanza.

Se scelti con cura e incorniciati in modo opportuno, questi elementi arredativi possono sostituire delle vere opere d'arte.

Quando sono appesi su una parete possono cambiare in un attimo il tono di una stanza.

Per le loro ampie dimensioni, queste stampe non vengono appoggiate su mensole e consolle, ma sono spesso appoggiate con una leggera inclinazione sul pavimento.

Si tratta di un'idea particolarmente originale, che presenta un ulteriore valore aggiunto.

Se si decide di appoggiare e non di appendere i poster, riorganizzare a seconda dell'ispirazione diventa molto più semplice anche senza rovinare le pareti.

Per quanto riguarda la varietà tematica nella scelta dei soggetti, i poster giganti offrono molta più libertà rispetto ai formati più piccoli. Basti pensare ad esempio ai dettagli di una mappa storica o alla locandina di un film d'epoca.

I poster giganti sono molto più d'impatto, attirando immediatamente l'attenzione di tutti coloro che li osservano.

Tra gli altri vantaggi dei poster di grandi dimensioni vi è quello che consente di correggere le proporzioni di una stanza, anche quando presentano un qualche tipo di anomalia.

Con l'aiuto un posizionamento strategico, infatti, è possibile trasmettere la sensazione di maggiore lunghezza o altezza delle pareti.

Sfruttando l'orientamento verticale o orizzontale di un poster rettangolare di grandi dimensioni appoggiato sul pavimento è possibile far sembrare rispettivamente una stanza più alta o più larga.

Inoltre, al contrario di quanto avviene per stampe di piccole dimensioni che rischiano di perdersi completamente, in un ambiente caratterizzato da mobili importanti in stile vintage i poster giganti permettono di ottenere un effetto che salta immediatamente all'occhio.

Per un risultato più sobrio e caratterizzato da uno stile minimal, non è necessario rinunciare ai poster giganti, che confermano così la loro versatilità.

È sufficiente in questo caso puntare su soggetti ritratti in bianco e nero.

Oltre a non distrarre eccessivamente, questi elementi possono far riposare gli occhi. In tal senso sono perfetti in uno studio domestico, per distogliere lo sguardo ogni tanto dal computer, fare una pausa e cercare l'ispirazione giusta per proseguire.

Infine, il punto di forza senza dubbio più rilevante dei poster giganti come soluzioni arredative si ritrova nella loro convenienza. Soprattutto se acquistati o stampati online, i poster risultano molto più economici di altre decorazioni e permettono di riempire lo spazio con carattere, personalità e un approccio minimalista.

Come scegliere al meglio i poster giganti e stamparli online

Nella resa delle stampe artistiche, le dimensioni contano!

Spesso si tende a credere che un poster o un quadro siano troppo grandi per lo spazio a disposizione, sottovalutando la grandezza necessaria per produrre un impatto reale sulle pareti.

A meno che i locali non siano davvero piccoli, i poster giganti risolvono questo equivoco e si adattano a diversi ambienti.

Per ottenere un risultato perfetto, è fondamentale trovare la collocazione ideale.

Bisogna tenere conto anche del fatto che i poster grandi, soprattutto se sono ricchi di colori, devono essere appoggiati a pareti di tonalità neutre. Anche la distanza dall'osservatore è un criterio da non scordare mai.

Quando si inserisce un poster all'interno della stanza, si dovrebbe avere almeno un metro e mezzo di spazio di fronte per poter osservare l'intera opera, un po' come avviene del resto nei musei.

Per quanto riguarda le stanze più adatte per posizionare poster giganti, non vi sono regole universali.

Nell'ambiente living spesso vi è molta libertà e i soggetti delle stampe possono riflettere lo stile dell'arredamento, mentre in camera da letto meglio puntare su elementi visivi rilassanti, realizzati con tinte tenui o comunque non troppo cariche.

Un consiglio utile per scegliere i soggetti può essere quello di pensare alla destinazione d'uso degli ambienti. Il poster di un film vintage può fare un bellissimo effetto in salotto, dove si trova normalmente l'area home entertainment, mentre in veranda è consigliabile puntare su stampe vintage a tema botanico o faunistico.

Per coloro che viaggiano molto oppure sono appassionati d'arte, sono particolarmente indicate le riproduzioni delle viste più spettacolari di un luogo o di un museo o di altri punti d'interesse visti durante un viaggio per un look unico, che riflette la propria personalità. In definitiva, l'importante è evitare di scegliere soggetti visti e riprodotti ovunque, puntando piuttosto su edizioni limitate.

Online sono disponibili molti marketplace con stampe vintage o rare: basta avere un po' di fantasia per scovare tesori nascosti che faranno sembrare la casa un tempio dell'interior design.

È possibile acquistare pezzi particolari anche nei siti di scambio oggetti tra privati.

Per chi non vuole rinunciare alla massima personalizzazione e punta su un servizio per stampare i propri soggetti, su Internet vi sono alcuni portali specializzati, dove caricare le immagini.

Completi di linee guida che assicurano un risultato ottimale, questi servizi permettono di ricevere comodamente a casa propria i poster a un buon rapporto qualità-prezzo ( in questa pagina trovi uno dei migliori siti per stampare online).

Poster giganti: le conclusioni

In conclusione, i poster giganti producono l'effetto dei murales, ma in versione più sobria.

Non si può non ammirare questi elementi decorativi, che catturano al volo l'attenzione e vantano anche molti vantaggi funzionali.

Rispetto agli oggetti e ai quadri di piccole dimensioni, i grandi poster permettono di concentrare le scelte arredative in uno o al massimo pochi pezzi, che vengono trattati quasi come pareti d'accento nell'interior design.

Scegliendo una stampa di grandi dimensioni, un poster sarà sufficiente per l'intera parete. Inoltre, considerata la superficie più ampia del formato, vi è anche una vasta varietà di soggetti tra cui scegliere. In tal senso è più semplice individuare la stampa che meglio si adatta all'ambiente, allo stile e alla palette.

La stessa versatilità si ritrova nei luoghi in cui questi elementi decorativi possono essere inseriti: un poster gigante può impreziosire qualsiasi stanza, a patto di tenere a mente le regole sulla distanza minima per poter essere ammirato.

Facili da posizionare, i poster giganti sono ideali per coloro che cambiano spesso l'arredamento degli interni, in particolar modo quando non sono fissati alle pareti.

Infine, risultano particolarmente economici rispetto a tante altre opzioni, soprattutto quando si punta su servizi online specializzati nella vendita o nella stampa personalizzata.