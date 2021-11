Terza auto fuori strada in poche ore: incidenti a raffica sulle strade vercellesi

Incidenti a ripetizioni sulle strade del vercellese. Sono tre, finora, le vetture uscite di strada nel giro di poche ore, tutte in seguito a incidenti autonomi.

https://www.infovercelli24.it/2021/11/15/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/quinto-prede-il-controllo-dellauto-e-finisce-in-una-risaia.htmlVerso le 7,30 del mattino, lungo la provinciale 30 Tronzano-Tricerro, nei pressi della Cascina Malfatta, una vettura è uscita di strada finendo ribaltata su un fianco nella risaia a lato della carreggiata.

La conducente, rimasta bloccata all'interno del veicolo, è stata estratta dai Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e affidata alle cure del personale sanitario del 118.

In seguito è stato necessario mettere in sicurezza il veicolo e sgombrare la sede stradale dai detriti per permettere la ripresa della viabilità lungo il tratto di strada interessato. Sul posto presente una pattuglia dei Carabinieri di Ronsecco che si è occupata degli accertamenti e della gestione della viabilità.