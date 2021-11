Si ribalta in un fosso: incidente a Trino - foto

Quarto incidente in 24 ore, sulle strade del vercellese: intorno alle 20,50 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento dei volontari di Trino è intervenuta in corso Casale nei pressi del cavalcaferrovia nello stesso comune per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura. Il veicolo, uscendo dalla sede stradale, ha terminato la sua corsa capovolta in un fossato.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco il conducente della vettura era già uscito autonomamente dal mezzo ed era già nelle mani dei sanitari, per gli accertamenti e le cure del caso.

I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell'auto e della zona dell'incidente, mentre i carabinieri di Trino si sono occupati dei rilevi del caso.