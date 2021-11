Il "grazie" della Lilt a Samantha Profumo

Riceviamo e pubblichiamo.

Il presidente della Lilt (lega italiana per la lotta contro i tumori) della provincia, Domenico Manachino, ha inviato una lettera di ringraziamento alla ciclista vercellese Samantha Profumo che, il 2 ottobre scorso, in sella alla sua bici, ha percorso cento volte un circuito di 2,2 chilometri all’interno del rione Canadà per appoggiare le iniziative di prevenzione e di cura dei tumori portate avanti dalla stessa Lilt e dal Fondo Tempia. L’impresa della più famosa ciclista vercellese assume un significato ancora maggiore se si pensa che Samantha Profumo nel 2019 era stata colpita dal cancro al seno e che ha dovuto intraprendere una battaglia significativa contro il male, battaglia durante la quale ha avuto il sostegno della mamma, che fu colpita dallo stesso tipo di tumore, e di quelli che ha definito i suoi “angeli custodi”: la Lilt e il Fondo Tempia. E’ per riconoscenza che la ciclista vercellese ha fatto quei cento giri raccogliendo fondi per aiutare le due associazioni che le sono state accanto durante la malattia e le terapie. Samantha ha raccolto 4.542,60 euro, che sono stati suddivisi fra le due associazioni benemerite. E adesso il presidente della Lilt la ringrazia con questa bella lettera, che volentieri pubblichiamo, ricordando che sabato sera molti soci della Lilt si sono radunati per la messa annuale in Duomo celebrata da monsignor Giuseppe Cavallone.

Gentile Samantha,

a nome mio personale, del Consiglio e di tutti i volontari dell’Associazione Lilt di Vercelli, desidero ringraziarti per l’impresa “100 giri per una Vita” che hai portato a termine con la tenacia e la volontà che Ti contraddistinguono e che ha portato all’Associazione Lilt di Vercelli un contributo complessivo di 2.266,30 euro.

Anche grazie al tuo contributo daremo avvio proprio in questo mese al progetto “Sui passi di Venere: prevenzione - malattia - guarigione con te ad ogni passo del percorso” che prevede fra le varie azioni l’esecuzione ogni due anni di visita senologica con esame ecografico per le donne, nella fascia di età compresa tra i 30 e 45 anni, che aderiranno al progetto tramite una rete di ambulatori del nostro territorio messi in convenzione con la Lilt di Vercelli.

Il nostro ringraziamento non è soltanto per l’impresa che hai portato a termine ma soprattutto per il sostegno che da anni dai alla nostra Associazione e che ci aiuta a fare la differenza ed ci incoraggia a raggiungere obiettivi ambiziosi volti alla prevenzione ed all’educazione alla salute per la lotta contro i tumori.