Cybersecurity: seminario online per i dipendenti della pubblica amminstrazione

C'è il tema della sicurezza informatica al centro del webinar in programma martedì 23 novembre dalle 10 alle 12 sulla piattaforma Webex. Il seminario si intitola “Siamo sicuri?!” ed è dedicato al tema della cybersecurity.

L’evento, organizzato dal centro Europe Direct Vercelli in collaborazione con il Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (CSI), la Polizia Postale e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, è rivolto agli amministratori e ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ha l’obiettivo di formare e sensibilizzare sui temi della sicurezza informatica.

Gli argomenti trattati saranno: cybersecurity e principali minacce alla sicurezza informatica; come influisce il fattore umano; gestione degli incidentiPier Paolo Gruero - Responsabile del Centro di Eccellenza Cybersecurity. A sviluppare i temi sono Fabiola Silvestri, primo dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d'Aosta e Francesco Saverio Bacco, commissario capo del compartimento di Polizia Postale e delle comunicazioni Piemonte e Valle d'Aosta.

«La Commissione - spiegano dal Comune - sta lavorando su vari fronti per promuovere la resilienza informatica, salvaguardando le nostre comunicazioni e i nostri dati e mantenendo sicure la società e l'economia online. La strategia utilizzata, copre la sicurezza dei servizi essenziali come gli ospedali, le reti energetiche e le ferrovie e, al contempo, la sicurezza del numero sempre crescente di oggetti connessi nelle nostre case, uffici e fabbriche, concentrandosi sulla costruzione di capacità collettive per rispondere ai grandi attacchi informatici e lavorare con i partner di tutto il mondo per garantire la sicurezza internazionale e la stabilità nel cyberspazio. Essa delinea come un'unità informatica congiunta può garantire la risposta più efficace alle minacce informatiche utilizzando le risorse e le competenze collettive disponibili per l'UE e gli Stati membri».

Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 19 novembre all’indirizzo mail europedirectvercelli@comune.vercelli.it contattabile anche per richiedere informazioni.