Mokaor, così non va

Pessima sconfitta della Mokaor che opposta al Palapiacco all’Alessandria Volley viene superata dalle avversarie per 3-1.

In una giornata dove le vercellesi dovevano dimostrare in campo di essere di categoria e quindi conquistare la vittoria contro un’avversaria più che alla portata, l’esito dell’incontro ha arriso alle Mandrogne, che meritatamente hanno ottenuto i tre punti.

Meglio organizzate, con una grinta da vendere, ma soprattutto consce di poter superare le bicciolane, le ospiti hanno vinto con pieno merito, conquistando i loro primi tre punti che valgono oro.

Per contro la Mokaor ha disputato un incontro pessimo in ogni reparto sembrando sempre in balia delle giovani avversarie senza avere voglia né di reagire né di comprendere l’importanza del match, lasciando campo aperto all’Alessandria.

Nel marasma generale si è salvata solo Mossetti, dopo due anni è tornata calcare i parquet pallavolistici e che nonostante la lunga assenza ha dato anima e punti per la causa vercellese.

Non devono neanche trarre in inganno i parziali dei primi due set, in quanto le bianconere sono rimaste in partita grazie ai 23 errori delle alessandrine.

Inoltre, ancora per l’ennesima volta nel quarto set la squadra si è sfaldata senza che nessun accorgimento correttivo sia stato preso, perdendo il periodo per 17/25.

Contro squadre più attrezzate è inutile recriminare: la legge dello sport è anche questa, ma buttare alle ortiche 6 punti nelle ultime 2 gare contro avversari oggettivamente alla portata effettivamente fa riflettere.

Sarà necessario cambiare marcia sin da sabato 20 novembre dove la Mokaor farà visita al Play Asti.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI- ALESSANDRIA VOLLEY 1-3 (23/25 23/25 25/19 17/25)

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertinazzi (8)(K), Fenoglio, Lupo Laura (12), Lupo Greta, Patrucco, Comello (6), Macellaro (8), Mossetti (13) , Avilia, Trasente, Bittolo, Mosso L1, Breda (L2).

ALL: Gherardi, Vigliani