Pagelle della Pro sconfitta in casa dal Legnago

TINTORI: 6

Una bella parata su punizione, incolpevole sul gol.

CRISTINI: 5,5

Una gran chiusura in area, ma quanta fatica a contenere l'attaccante del Legnago, Sgarbi.

MASI: 6

Nessun errore, forse doveva urlare un po' di più...

MACCHIONI: 5,5

Fa il minimo sindacale dopo la lunga assenza.

BRUZZANITI: 5

Forse è stato troppo ignorato, sta di fatto che il suo apporto non c'è stato.

VITALE: 5

Parte bene con un paio di belle intuizioni offensive, per poi sparire.

AWUA: 5

Prestazione macchiata dall'errore che ha spianato la via del successo al Legnago. E comunque: non è più l'Awua dell'anno scorso o di inizio stagione.

EMMANUELLO: 5,5

Non brilla, ma merita mezzo punti in più perché ha cercato, con conclusioni niente male, la via del gol con alcuni tiri dalla distanza.

GATTO: 5

Anche lui, nessun apporto in fase offensiva, Diligente, invece, in quella difensiva.

DELLA MORTE: 6

Vivace, come sempre. E' un bel giocatore, ha numeri. Gli manca la ricerca del gol, con cattiveria.

COMI: 6,5

Un lottatore, per 90 minuti. Gran primo tempo, poi, nella ripresa, ha corso in lungo e in largo per smarcarsi, creare scompiglio.

BUNINO: 5,5

Poco incisivo.

SILENZI: 5

Prestazione opaca.

RIZZO: 5

Opaco pure lui.

CLEMENTE: 5,5

Solo un po' di grinta in più sulla fascia.

VALENTINI: n.g.

SCIENZA: 5

Fino all'errore di Awua non si è vista una brutta Pro, anzi. Ma sullo 0 a 1 è mancato il carattere, la reazione. Si è rivista, insomma, la squadra che perse malamente contro il Piacenza. Qualcosa, insomma, non va.