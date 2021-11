Covid a Trino: un morto e 4 positivi (tutti non vaccinati)

Quattro positivi e - purtroppo - anche un decesso. Trino deve fare i conti con il virus che si è ripresentato a creare problemi e mietere vittime.

«Il nostro concittadino che, purtroppo, è mancato dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Casale - dice il sindaco, Daniele Pane, nel suo intervento settimanale - non era vaccinato, così come non lo sono neanche le quattro persone attualmente positive in città. Faccio appello, ancora una volta, a tutti coloro che, per vari motivi, non hanno aderito alla campagna vaccinale: aderire ora, vaccinatevi. Io, personalmente, credo nella scienza e quindi anche nella vaccinazione, ma oggi ci sono anche i dati a sostegno, che dicono come l'80% delle persone ricoverate in terapia intensiva sia non vaccinato. E' un dato sul quale riflettere e che lascio alla sensibilità di ciascuno».

Intanto, come da richiesta dell'Asl di Alessandria, il Comune si è attivato per garantire, lo scorso fine settimana, la somministrazione della terza dose agli over 80 residenti nella cittadina. «Chi non fosse riuscito a presentarsi - aggiunge Pane - o per qualche disguido non avesse ricevuto la convocazione dall'Asl di Alessandria può rivolgersi all'hub di Casale Monferrato, cui possono rivolgersi anche tutte le persone tra i 60 e i 79 anni».