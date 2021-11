Ciclista perde la vita lungo strada tra Lamporo e Crescentino

E' probabilmente un malore la causa della morte di un ciclista 71enne di Borgo d'Ale, trovato a terra, poco dopo le 16, lungo la provinciale che collega Lamporo a Crescentino.

Il conducente di una vettura, notando il corpo, ha dato l'allarme e allertato i mezzi del 118, ma per il pensionato non c'era ormai più nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri di Crescentino che hanno identificato la vittima e che stanno svolgendo gli accertamenti del caso: al momento, il decesso per cause naturali sembra essere l'ipotesi più probabile.