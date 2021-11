All'ex cascina Reffo nasce il nuovo centro per l'autismo

Fondazione Crv, Comune di Vercelli e Angsa si alleano per la creazione del Centro per l'Autismo che verrà realizzato nell'ex Cascina Reffo, nella zona di via Asiago, al Concordia, su un'area di proprietà del Comune. A finanziare l'intervento, inserito nel programma di rigenerazione urbana Concordia Verde, sarà la Fondazione Crv che, dopo l'investimento per la creazione del centro diurno per malati di Alzheimer (in via di realizzazione attraverso la trasformazione di una storica villa di via Massaua), si impegna in un nuovo progetto a sfondo socio sanitario.

Grazie al coinvolgimento dell'Associazione Angsa Novara-Vercelli e dell’Associazione per l’Autismo Enrico Micheli, che gestiranno la struttura, il Centro consentirà di assistere, in termini terapeutici abilitativi, persone affette da autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo provenienti dall'intero territorio vercellese, al fine di migliorare in modo significativo la qualità della vita loro e delle loro famiglie.

I dettagli del progetto verranno presentati mercoledì, nel corso di una conferenza stampa che viene tenuta nella sede della Fondazione Crv dal sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro e dal presidente della Fondazione Crv, Aldo Casalini.