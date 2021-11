Ubriaco e violento, cerca di aggredire gli agenti della Volante

Ubriaco e molesto, stava dando in escandescenze in strada, vicino a un club privato di via Caduti sul Lavoro. E, alla vista degli agenti della Volante intervenuti nel corso dei controlli serali e notturni che vengono effettuati nelle zone più frequentate nel fine settimana, l'uomo, un giovane straniero già noto alle forze dell’ordine, si è scagliato contro gli agenti, rendendosi responsabile di una serie di reati: dall’oltraggio alla resistenza e violenza contro pubblico ufficiale, cercando in tutti i modi di divincolarsi e cercando anche lo scontro fisico. Adeguatamente contenuto, l'uomo è poi stato accompagnato in Questura e denunciato all’autorità giudiziaria. Anche per lui è scattato il divieto di accedere nuovamente al locale per un periodo di almeno un anno dalla notifica del provvedimento, la cui violazione comporta rilevanti conseguenze di carattere penale.