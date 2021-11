Coni: due vercellesi tra i premiati dell'anno sportivo piemontese

Vercelli si prepara a ospitare l’inaugurazione dell’anno sportivo piemontese con la consegna del premio sportivo Piemontese dell’anno e la cerimonia della consegna delle benemerenze Coni. L'appuntamento si terrà al Teatro Civico, martedì dalle 16.

Due i vercellesi che saliranno sul palco: Federica Isola, per ritirare il premio "Eccellenza Rosa" e Angelo Santarella "Sportivo vercellese dell’anno 2020". Per presentare l'appuntamento, originariamente in programma a febbraio ma slittato a causa dell'emergenza sanitaria, è arrivato a Vercelli il presidente onorario del Coni piemontese, Gianfranco Porqueddu che, insieme alla delegata provinciale Laura Musazzo, a Milly Cometti e all'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino, ha voluto portare in città una manifestazione che coinvolge grandi nomi dello Sport italiano, dal presidente del Coni Nazionale, Giovanni Malagò, al numero uno della Juventus, Andrea Agnelli, a Stefano Fabio Mossino, presidente regionale Coni.

«La forza dello sport è nei territori - ha detto Porqueddu - e i risultati ottenuti alle Olimpiadi lo hanno dimostrato. Per questo, già qualche anno fa, avevo voluto che la cerimonia di inaugurazione dell'anno sportivo fosse itinerante. Quest'anno è con grande piacere che verrà organizzata a Vercelli, territorio con il quale ho collaborato per tanti anni molto bene». Presenti all'incontro anche i responsabili del Panathlon vercellese, Agostino Gabotti, e il governatore dell'Area Piemonte e Valle d'Aosta, Maurizio Nasi: entrambi hanno ricordato l'impegno per la diffusione della cultura sportiva a livello giovanile.

Quanto ai due premiati vercellesi è Laura Musazzo a spiegare le motivazioni: «Chicca Isola è il nostro fiore all’occhiello, mentre Angelo Santarella è un imprenditore da sempre vicino allo sport e che vogliamo ringraziare per il suo grande impegno».

«Vercelli sta facendo parlare molto di sé e molto positivamente - ha concluso Sabatino -: per la nostra amministrazione lo sport, così come la cultura e gli eventi devono diventare sempre più elementi di promozione del territorio».