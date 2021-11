"I giovedì dell'autore": cinque incontri con le voci del territorio

Giovedì 16 dicembre, alle 18 sarà la volta di "Corri corvo corri" (Undici Edizioni, 2019), opera di Sebastiano Ruzza dedicata al tema dei disturbi alimentari. Il libro è stato pubblicato anche per “Ventitrè Edizioni” in collaborazione con Dedalo e con l’Associazione no profit “Mi nutro di vita” per la sensibilizzazione e lotta alle malattie del comportamento alimentare con sedi in Vercelli, Biella e Pievi Ligure.

«Tutti gli appuntamenti - spiega Margherita Crosio, dirigente del settore Cultura del Comune - si terranno nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Via Galileo Ferraris 95. Per motivi legati alle disposizioni sanitarie in atto, occorre prenotare la partecipazione, scrivendo una mail a: bibliotecacivica@comune.vercelli.it ed essere in possesso del green pass per accedere alla sala».