Velo Club: bis tricolore nell'Alpi Challenge - foto

Dopo la prima vittoria conquistata nel 2019, il Velo Club Vercelli si aggiudica anche la classifica finale riservata alle società, dell’edizione 2021 del circuito Alpi Challenge, valido come Super Prestige Tricolore.

Un’affermazione arrivata grazie ai risultati raggiunti dai propri tesserati nelle 7 tappe di cui era composto quest’anno il noto campionato di medio fondo con tratto agonistico, nato nel 2013 e giunto all’ottava edizione.

In particolare sono risultate determinanti le 4 vittorie consecutive conquistate nelle ultime 4 tappe, a Mortara, Vercelli, Borgomanero e Vigliano Biellese, dopo un inizio un stentato a livello partecipativo a causa delle incertezze legate alla pandemia di coronavirus ancora in corsa (le prime due tappe si sono svolte in zona gialla). Tra queste la tappa di Vercelli, il Memorial Mario Vetri organizzato proprio dalla compagine vercellese domenica 27 giugno, ha rappresentato il punto di svolta della stagione: un vero e proprio trionfo di squadra, che ha permesso al Velo Club di insediarsi al primo posto per non lasciarlo più.

A livello individuale il Velo ha visto ben 11 suoi tesserati piazzati nei primi 8 posti nelle classifiche di categoria, con 3 secondi posti (Nazzareno Cavallaro, Vito Greco e Silvia Coda, prima “storica” donna iscritta nel Velo Club), 2 quarti posti, 1 quinto, 1 sesto, 3 settimi e 1 ottavo posto, con numerose affermazioni di giornata nelle classifiche di tappa.

Le premiazioni conclusive del circuito Alpi Challenge 2021 avverranno venerdì 26 novembre a Cilavegna, presso la Sala d’argento. Nel frattempo si sta pianificando la stagione 2022, stagione che vedrà il Velo Club Vercelli sfoggiare nuovamente il tricolore sulle proprie divise e confermare il proprio impegno tra le società organizzatrici del campionato, con il Memorial Vetri presente in calendario e valido come tappa del circuito.