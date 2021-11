Baglioni al Civico, da venerdì biglietti in vendita. Ecco dove trovarli

Si apre domani, venerdì 12 novembre, sui circuiti www.vivaticket.it e www.ticketone.it la prevendita per l'attesissimo concerto che Claudio Baglioni farà al Teatro Civico di Vercelli il prossimo 2 aprile nell'ambito della stagione comunale al Civico.

leggi anche: CLAUDIO BAGLIONI IN CONCERTO A VERCELLI

Salvo intoppi dell'ultimo minuto, i tagliandi saranno disponibili a partire dal pomeriggio, quando sarà anche noto il costo dei biglietti. Ancora qualche ora d'attesa, dunque, per i tantissimi vercellesi che, in queste ore, hanno commentato con entusiasmo la notizia del concerto, il secondo di rilievo nazionale organizzato in meno di un anno dopo l'esibizione di Max Pezzali lo scorso primo settembre.

"Dodici Note Solo", il tour che il cantante romano terrà nei teatri italiani, segna il grande ritorno della musica dal vivo: la prima vera tournée nei teatri, da quando la capienza è tornata al 100%.