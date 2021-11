Iren, 500 milioni di investimenti su Vercelli

Decarbonizzazione, elettrificazione dei consumi, economia circolare ed efficienza energetica: sono questi gli asset portanti del Piano Industriale al 2030 di Iren che prevede un Ebitda atteso pari a 1,8 miliardi di euro, un utile netto di 500 milioni di euro e l’ingresso di 7.000 nuovi lavoratori.

La presentazione del piano è avvenuta nella giornata di giovedì.

«Con 12,7 miliardi di investimenti previsti al 2030, Iren sarà in grado di raddoppiare il proprio business ottenendo un Ebitda atteso pari a 1,8 miliardi di euro e un utile di 500 milioni di euro, grazie anche all’ingresso nel perimetro del Gruppo di 7.000 nuovi lavoratori», afferma Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato di Iren nel presentare il nuovo Piano Industriale del Gruppo al 2030.

L'impianto strategico del piano poggia le basi su tre pilastri quali la transizione ecologica, la qualità del servizio e la territorialità”. Gli investimenti complessivi previsti in provincia di Vercelli al 2030 sono pari a circa 500 milioni di euro di cui circa 435 milioni di euro di investimenti diretti, così ripartiti: tre 10 milioni di euro nella raccolta rifiuti, tra cui: isole ecologiche e contenitori, implementazione di Just Iren, mezzi green e sviluppo della tariffa puntuale.

Circa 80 milioni sono investiti nello smaltimento dei rifiuti attraverso la costruzione di un biodigestore a Santhià che tratterà la frazione organica producendo biometano, la costruzione dell'impianto di produzione di pallet attraverso il riuso di legno derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

Ammontano invece a 215 milioni gli investimenti afferenti il sistema acquedottistico per la costruzione e il rinnovo della rete al fine di ridurre le perdite di rete, installazione dei contatori elettronici al fine di diffondere la cultura dell’uso consapevole della risorsa idrica e migliorare la precisione nella fatturazione dei consumi, nonché partecipare all’eventuale gara per l’affidamento del servizio; 7 milioni in adeguamenti impianti di depurazione, più di 10 milioni per costruzione e rinnovo di impianti di fognatura e reti.

Importanti investimenti sono previsti nelle reti gas tra cui: lcostruzioni, rinnovi rete, smart meters, manutenzioni cabine e partecipazione alla gara per il completamento dell’ATEM gas. Circa 30 milioni vengono investiti nelle reti di distribuzione energia elettrica e 5 milioni negli investimenti corporate e immobiliari.

«Agli investimenti diretti sopra menzionati, si aggiungono altri investimenti di Gruppo (es: ICT, Mercato, Efficienza energetica, ecc.) per oltre 60 milioni di euro».