Falsi controllori di green pass in azione a Borgosesia

Allarme truffe anche a Borgosesia. A segnalare la presenza sul territorio di probabili malintenzionati è il sindaco Paolo Tiramani invitando i cittadini, soprattutto anziani, a prestare la massima a chiunque li avvicini o si presenti alla porta di casa.

«Falsi inviati comunali sono in azione in città e zone limitrofe - scrive il sindaco, allertando i concittadini -. Con la scusa di controllare il green pass tentano probabili truffe ai danni di persone anziane. Facciamo girare il messaggio, anche con una chiamata ai nostri cari. L'invito è ovviamente quello di diffidare da falsi controllori e contattare subito le forze dell'ordine in caso di necessità. Mi interfaccerò in prima persona con il Comando Carabinieri e con la Polizia Municipale per monitorare costantemente la situazione».

Nei giorni scorsi, questa volta con la scusa di effettuare controlli alla qualità dell'acqua, un truffatore aveva messo a segno un colpo da oltre 2000 euro a Trino, convincendo l'anziana vittima a riporre in frigo oro e contanti per poi appropriarsene prima di uscire di casa.

«Appena ho ricevuto la segnalazione della presenza di questi abietti individui a Borgosesia – spiega Tiramani – ho subito allertato la Polizia Municipale e mi sono messo in contatto con i Carabinieri: c’è dunque tutta una rete di controlli attivata per proteggere i cittadini e per individuare queste persone che approfittano di una situazione complicata per mettere in atto le loro truffe. L’invito, ovviamente, è prima di tutto ai borgosesiani: non credete a chi bussa alle vostre case per controllarvi il green pass, o lo fa per strada, senza che voi stiate entrando in un locale o partecipando ad un evento: nessuno può fare questo. Queste persone – aggiunge il sindaco- dicono di essere state inviate dal Comune: non è vero!! Non abbiamo dato questo tipo di incarico a nessuno. Siate vigili!». A Borgosesia la situazione è monitorata, il sindaco Tiramani invita anche gli abitanti dell’intera Valsesia a prestare attenzione: questo è uno di quei casi in cui il passaparola è fondamentale per tutelarsi reciprocamente e per difendersi dai malintenzionati.