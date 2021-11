Tentati furti ad Asigliano: ladri messi in fuga dagli allarmi

Torna l'emergenza ladri nei centri della cintura di Vercelli.

A lanciare l'allarme è il sindaco di Asigliano, Carolina Ferraris, che, in un post, mette in allerta i compaesani. «La scorsa notte i ladri si sono introdotti all'interno di alcune proprietà nel rione Cantone. I residenti erano nelle rispettive case e i malviventi si sono dati alla fuga perché disturbati dagli allarmi. Le registrazioni delle telecamere pubbliche sono state messe a disposizione».

L'invito del sindaco è a «prestare la massima attenzione: non sottovalutiamo l'allarme che suona del vicino, oppure il ringhio di un cane. Dubitiamo sempre di chiunque non si conosca e chiudiamo le auto anche se sono ritirate nei cortili. Per le emergenze il numero da contattare è il 112».