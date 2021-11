Contributi per il pagamento degli affitti: dal 15 novembre le domande

Aprono dal 15 novembre le domande per i contributi messi a disposizione dal “Fondo per il sostegno l'accesso alle abitazioni in locazione”. I requisiti e i criteri per la ripartizione delle risorse sono stati fissati dalla Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale del 10 settembre 2021: il Fondo è destinato ai cittadini residenti in Piemonte, appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di locazione regolarmente pagato per un immobile ad uso abitativo nell’anno 2021.

Come si presenta la domanda

Il bando sarà aperto dal 15 novembre 2021 al 20 dicembre 2021 e, in questo periodo, i cittadini residenti a Vercelli potranno presentare le domande: entro le 12 del 20 dicembre 2021 direttamente allo sportello del Settore Politiche Sociali, piazza del Municipio n. 9, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; tramite invio entro le 12 del 20 dicembre 2021 alla Pec del Comune: protocollo@cert.comune.vercelli.it (la PEC è di tipo aperto e può ricevere messaggi anche dalle caselle di posta elettronica non certificate).

La domanda dovrà essere compilata su apposito modello disponibile dal 15 novembre 2021 sul sito del Comune www.comune.vercelli.it e allo Sportello del Settore Politiche Sociali – Piazza Municipio n. 9, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) e dovrà essere presentata con tutti gli allegati richiesti.

La presentazione della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’assegnazione non costituiscono garanzia per l’erogazione del contributo che avverrà fino alla concorrenza delle somme stanziate.

Per dettagli su requisiti di accesso, cause di esclusione, entità del contributo e modalità di pagamento, si raccomanda di prendere visione del Bando pubblicato sul sito dell’Ente.