Coni: l'Anno Sportivo Piemontese si apre a Vercelli

Sarà il Teatro Civico di Vercelli a ospitare, martedì 16 novembre alle 16, la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Sportivo Piemontese – Premio Sportivo Piemontese dell’anno e Cerimonia delle Benemerenze.

E’ la 19° edizione di una ricorrenza che rende onore e celebra le personalità del mondo sportivo che si sono particolarmente distinte in ambito nazionale e internazionale nell’anno 2020.

«Siamo orgogliosi di ospitare questo appuntamento nella nostra città – dice il sindaco Andrea Corsaro – abbiamo a cuore lo sport, in tutte le sue espressioni, non dimentichiamo che da sempre Vercelli è stata espressione di grandi talenti sportivi e che tutti i giorni le società cittadine, con grande impegno si dedicano alla formazione sportiva di numerosissimi vercellesi». Un impegno che va al di là dei risultati - pure prestigiosi - raccolti sul campo e che si concretizza nel quotidiano sforzo per la diffusione dei valori collegati alla lealtà, allo spirito di squadra, alla sana competizione tra atleti.

«Le società sportive – continua l’assessore Domenico Sabatino - lavorano con grande passione per coltivare le predisposizioni di bambini e ragazzi, per aiutarli a realizzare i loro obiettivi sportivi, ma soprattutto diventando luogo di confronto, socialità e punto di riferimento educativo».

Per questo la cerimonia sarà un'occasione anche di ringraziamento.

«Si vuole celebrare e ringraziare il lavoro svolto dai dirigenti, dai tecnici, dagli atleti, dai professionisti del mondo sportivo e dai moltissimi volontari che ogni giorno si dedicano alle associazioni sportive territoriali – spiega Stefano Fabio Mossino, presidente regionale del Coni - rendendo loro omaggio, incentiviamo e promuoviamo il nostro sistema sportivo organizzato e le moltissime associazioni del territorio».

«L’adozione di buone pratiche che contribuiscono al benessere della società tutta dona forza ai grandi ed indissolubili valori dello Sport – prosegue il Delegato Provinciale Coni Laura Musazzo - perché lo sport è un elemento essenziale per lo sviluppo economico del territorio, è educazione per i giovani, è mezzo di riconquista sociale e di autonomia, è strumento di tutela della salute individuale e collettiva, è inclusione sociale».