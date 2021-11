Trino: 5 dicembre si corrono Maratona, mezza Maratona e stracittadina

A Trino si torna all’antico. Il 5 dicembre non sarà più dedicato solamente alla Mezza Maratona Terre d’Acqua, giunta alla sua 15esima edizione, ma tornerà anche la maratona, la “Città di Trino SanoRice” che dopo alcuni anni di stop riprende il suo posto in calendario per la terza volta nella sua storia.

«Trino è ormai un riferimento assoluto per il podismo non solo piemontese - spiegano gli organizzatori - se si pensa che lo scorso anno, quando l’attività era praticamente ferma, rispettando tutte le disposizioni sanitarie in vigore la Mezza Terre d’Acqua venne regolarmente disputata ottenendo un successo clamoroso. A maggior ragione si torna a gareggiare quest’anno, in una situazione di massima attenzione e rigorosi controlli, ma certamente un po’ più serena rispetto al recente passato».

Quella del 5 dicembre sarà una giornata intensa, chiamata ad accontentare ogni appassionato: oltre alla Maratona e alla mezza si svolgerà infatti anche la Trino che Corre, di 6,3 km, aperta a tutti. Il Villaggio di gara sarà allestito al Mercato Coperto di piazza Comazzi, dove già dalle 7,30 si potrà procedere al ritiro dei pettorali. Alle ore 9 dalla piazza prenderà il via la maratona, alle 10 toccherà alla mezza e alle 10,15 alla stracittadina. Nell’adiacente scuola media in via Vittime di Bologna si potrà procedere all’utilizzo degli spogliatoi e del deposito borse, sempre con controllo contingentato all’ingresso.

Il costo delle iscrizioni è di 35 euro per la maratona e 25 per la mezza, fino al 22 novembre, data dopo la quale ci sarà un ulteriore aumento. Per la Trino che Corre il prezzo è fisso a 10 euro. Chiusura delle adesioni il 2 dicembre, non ne verranno accettate il giorno della gara.

Per informazioni: GP Trinese e Asd Torball Club, tel. 370.3216207 e 338.6108290, www.torballclubvc.it