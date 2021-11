Uno sguardo su Biella, Città Creativa UNESCO: La magia di un territorio ai piedi delle Alpi - VIDEO

A due anni dalla nomina di Città Creativa UNESCO, Biella continua a meravigliare i suoi visitatori. Immersa nel verde, circondata dalle Alpi nord occidentali, è il luogo ideale per chi vuole trascorrere del tempo in totale tranquillità: dalla Riserva Naturale del Parco Burcina all’Oasi Zegna, sino all’immenso territorio delle Baragge, territorio perfetto per chi ama la natura, le lunghe passeggiate e i sentieri da trekking, Biella è una delle province assolutamente da scoprire.

Il nucleo della città moderna si fonde con una Biella più storica, quella formata dall’antico borgo del Piazzo, dal Santuario di Oropa a 1.200 metri e dai lanifici che hanno reso famoso il Biellese in tutto il mondo.

Di seguito, ecco il video per conoscere il bellissimo territorio del Biellese: