Piemonte fuori dalla corsa per la mega fabbrica di Intel

Il Piemonte è fuori dalla short list di Intel per ospitare di uno dei due stabilimenti europei per la produzione di microchip. Secondo fonti ministeriali citate dal quotidiano La Stampa di Torino, l'azienda statunitense punterebbe su Puglia o Veneto per l'insediamento da 4 milioni di metri quadri per il quale - forse fuori tempo massimo - era stata candidata anche Vercelli.

E, sebbene le trattative con il Governo stiano proseguendo, l'annunciata bocciatura del Piemonte non manca di aprire la strada alle polemiche.

«Oggi il Piemonte è fuori dalla shortlist delle Regioni candidate ad ospitare uno stabilimento di chip manifacturing per Intel e ho motivo di ritenere che la Giunta Cirio non sia esente da responsabilità su questa esclusione», dichiara la consigliera regionale del Pd Monica Canalis, in occasione della discussione martedì a Palazzo Lascaris del Question Time relativo alla localizzazione della fabbrica Intel sul territorio piemontese.

«Lo stabilimento destinato al chip manifacturing richiede una taglia minima di 4 milioni di metri quadrati - aggiunge Canalis -. A luglio la nostra Regione ha non presentato alcuna candidatura, sostenendo di non avere siti idonei, mentre il 22 ottobre, fuori tempo massimo, sono state candidate Galliate e Vercelli. Questo ritardo nell’individuare dei siti non ha giustificazioni serie ed è costato al Piemonte l’esclusione da una grande opportunità di investimento e di creazione di posti di lavoro. Non sappiamo se questo ritardo sia legato ad un’inefficienza, ma è certo che le gravi conseguenze ricadono su tutti i Piemontesi».