Cgil: Mirko Porrello nuovo segretario del settore traporti

La FILT (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti) CGIL provinciale Vercelli Valsesia ha un nuovo segretario, eletto lo scorso 25 ottobre.

Mirko Porrello, 37 anni, sposato e padre di un bimbo di 6 mesi, ha un lungo passato da metalmeccanico. A a soli 17 anni entra come operaio alla Gammastamp di Bianzè e viene eletto Rsu (Rappresentante sindacale unitario) e Rls (Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza) nel 2012 per la Fiom Cgil. Insieme agli altri rappresentati sindacali segue la grossa crisi aziendale che porta la Gammastamp a un utilizzo importante di ammortizzatori sociali e a una riorganizzazione della forza lavoro.

Porrello ha il suo primo distacco sindacale dopo 16 anni di fabbrica, nell’ottobre 2018, come funzionario Fiom e viene designato come vice presidente EBAP (Ente Bilaterale Artigianato Piemontese) e coordinatore dell'Opta (Organismo interno di EBAP che si occupa di sicurezza).

Da metà del 2020, si occupa della Filcams (Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi) provinciale ed entra in segreteria dopo alcuni mesi.

Il 25 ottobre di quest’anno è stato eletto dall’Assemblea Generale della Categoria provinciale - con il 90% dei consensi - segretario generale della FILT Vercelli Valsesia: non si occupa più dei metalmeccanici ma continua a mantenere il ruolo all'interno dell'artigianato (Ebap) e a seguire la Filcams.

Di questo nuovo ruolo, dice: «Sono entusiasta, sopratutto per l’impegno che dovrò dedicare all’espansione che il mondo della logistica sta avendo sul nostro territorio. Essere segretario generale della FILT provinciale rappresenta davvero una bella sfida».