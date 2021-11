Lutto a Salasco: muore a 33 anni dopo un tremendo incidente

E' spirato poco dopo l'arrivo in ospedale Khalid Nasroune, l'ambulante 33enne residente a Salasco, coinvolto in un terribile incidente nella serata di lunedì.

L'uomo, al volante di una Fiat 600, ha perso il contro del mezzo ed è uscito di strada, all'altezza del ponte di ferro, a Tronzano, inabissanosi nel canale Depretis. Estratto in condizioni disperate dalla vettura, l'uomo è stato portato in ospedale a Vercelli in codice rosso ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Commerciante ambulante, Nasroune lavorava soprattutto vendendo gadget all'esterno degli stadi: viveva a Salasco dove era conosciuto e benvoluto e dove la notizia della sua morta ha destato grande cordoglio. Data e modalità della cerimonia funebre verranno stabilite solo dopo la conclusione degli accertamenti sull'incidente