Petsfestival: successo per l’ottava edizione, per la prima volta a Cremona, nel segno della ripartenza

L’ottava edizione di Petsfestival, mostra mercato di animali da compagnia, si è svolta quest’anno per la prima volta a CremonaFiere, raggiungendo risultati di assoluto rilievo. Dopo un anno e mezzo di pandemia, l’evento allpet più grande d’Italia è ripartito, portando in fiera produttori, allevatori, grossisti, dettaglianti e richiamando ben 14 mila visitatori nei due giorni di Manifestazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza.

Cani, gatti, alpaca e lama con l’International Llama and Alpaca Show realizzato in collaborazione con Snael (Società Nazionale Alpaca e Lama), piccoli animali, rettili, conigli, acquariologia ai massimi livelli nazionali, falconeria, eventi e conferenze e la nuova apprezzatissima area Book Corner con numerosi ospiti e relatori sono solo alcuni degli ingredienti di successo di Petsfestival 2021. “Siamo più che soddisfatti e contenti per Cremona che ci ha aperto le porte ed accolto così bene - commenta Gian Domenico Palieri, Presidente di Petsfestival -. Dopo venti mesi di stop forzato, credo si possa oggettivamente parlare di un risultato spettacolare e ora stiamo già pensando alla prossima edizione”.

“Per noi è la prima volta a Cremona, dove abbiamo proposto uno show articolato lungo le due giornate, arrivando a designare il migliore tra gli animali valutati - ha detto Federica Zanier, vicepresidente Snael -. Siamo felici; abbiamo avuto un riscontro in termini di pubblico davvero molto interessante. Direi proprio che si è partiti con il piede giusto”.

“In questi giorni sono arrivati tanti nuovi clienti interessati al nostro comparto - spiega Mario Bertocco, responsabile del settore acquariologia della Manifestazione -. Penso che anche la stagione del Covid abbia accresciuto l’attenzione verso le attività domestiche: dalla cura del giardino a quella dell’acquario, passando ovviamente per la «compagnia» con gli amici a quattro zampe. Questa edizione di Petsfestival ha rappresentato senza dubbio un segnale di ripresa; e allo stesso tempo l’occasione per entrare sempre meglio in contatto con un mercato profondamente cambiato: dominato dalla ricerca della qualità e non solo dall’e commerce, quindi dal rapporto con clienti e negozi lontani, molti dei quali, con piacere rivisti in Fiera”.

"Siamo particolarmente contenti dei risultati ottenuti da questa edizione del Petsfestival, per la prima volta a Cremona - commenta in conclusione Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere - era tutt'altro che scontato riuscire a realizzare l'evento, ma la tenacia e la voglia di ripartire hanno contribuito ad unire le forze e dare un nuovo asset al nostro quartiere fieristico che oggi, dalla ripartenza di settembre, ha già visto 6 eventi e si appresta a chiudere l'anno con altri due eventi internazionali".

Forti di questo positivo ritorno in presenza, si torna dunque al lavoro per la nona edizione di Petsfestival, già in programma per il 15 e 16 Ottobre 2022, sempre a CremonaFiere.