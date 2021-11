Casa di riposo di Trino: si dimette un altro presidente

Riceviamo e pubblichiamo.

Alla luce delle ultime notizie riguardanti la casa di riposo cittadina che, come si può leggere nella delibera numero 28 del 5 ottobre pubblicata il 25 ottobre, ci riportano una situazione di tensione all’interno del CdA, tanto che il presidente Chiocchetti ha rassegnato le proprie dimissioni, esprimiamo la nostra preoccupazione per il futuro di un ente che è non solo importante, ma fondamentale per la cittadinanza trinese.

La Rsa ha sicuramente attraversato una fase straordinaria e drammatica a causa della pandemia che, come sappiamo, ha messo in seria difficoltà tutte le strutture di ricovero e accoglienza dedicate alla terza età e si tratta ora, compatibilmente con l’evolversi del quadro sanitario, di rilanciare le attività della struttura, in modo da rendere maggiormente stabile la situazione (anche finanziaria) dell’ente e avviare una nuova stagione di servizi di qualità, come è tradizione per la struttura trinese.

Sappiamo che la Regione Piemonte dovrà al più presto istituire un nuovo bando per l'individuazione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab in sostituzione del presidente dimissionario.

Ora è da evitare che, viste le ultime nomine che hanno visto succedersi presidenti con risultati che per certi versi si possono definire fallimentari (da Filippini, a Paciariello fino all’epilogo di questa presidenza), auspichiamo che venga individuata una persona capace, disponibile e con una profonda conoscenza sia del caso che delle problematiche, per poter affrontare la situazione e risolvere le criticità presenti.

Riteniamo inoltre che, per Trino come per tante altre RSA piemontesi, la Regione debba invertire la rotta degli ultimi anni, aumentando i fondi a disposizione, ampliando il numero di convenzionamenti riconosciuti e utilizzando, a partire da quanto previsto dal PNRR, tutti i fondi e gli strumenti possibili per potenziare l’assistenza e la sanità territoriali.

Ribadiamo, ancora una volta, la nostra convinzione che al centro debbano esserci la qualità del servizio verso gli ospiti e la garanzia di condizioni di lavoro ottimali per chi presta servizio nella struttura. Elementi che di certo sono confliggenti con ipotesi più o meno surrettizie di assegnazione a privati dello svolgimento delle attività di cura e assistenza, cercando di risparmiare qualche soldo sulle spalle dei lavoratori.

Condividiamo l’iniziativa del gruppo consigliare “Trino Futura” che ha già formalmente richiesto un incontro con il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per avere un quadro completo dell'attuale situazione, ma su questo tema che riguarda l’intera città, auspichiamo un interesse e un coinvolgimento ampio della cittadinanza.