Volley: la Mokaor butta tre punti alle ortiche

La Mokaor esce sconfitta da Borgaro contro il Venaria per 3-1.

Peccato perché l’incontro era sicuramente alla portata delle bianconere, che hanno dominato la partita per lunghi tratti, non riuscendo però a conquistare i set finiti ai vantaggi e con minimi scarti.

Ancora una volta alcuni errori nei momenti cruciali hanno alla fine determinato il punteggio che poteva essere molto migliore per la Mokaor.

La Mokaor scende in campo con Patrucco in palleggio, Bertinazzi opposta, Macellaro e Fenoglio centrali, Laura Lupo e Comello ali e Mosso libero.

In questo set le vercellesi sono sempre avanti con un parziale di anche cinque punti.

Ma purtroppo con il proseguo del periodo il margine si assottiglia sino al 21-21.

Su questo parziale la gara resta in equilibrio sino la 24-24, ma un errore ed il fatto di non riuscire ancora una volta a far cadere la palla, permettono al Venaria di vincere la frazione per 26/24.

Nel secondo set la Mokaor si dimostra più determinata e non commettendo più gli errori di prima, vince il periodo per 25/15.

La terza frazione è sempre combattuta punto su punto, ma la maggior determinazione delle padrone di casa permette loro di vincere il periodo per 25/23 portandosi avanti per 2-1.

Purtroppo nell’ultimo set la Mokaor perde smalto e grinta, tanto che Venaria non concede più nulla alle bicciolane che vengono sconfitte per 25/16, permettendo quindi alle torinesi di vincere l’incontro per 3-1.

Da segnalare la MVP Comello che con 18 punti è stata la miglior realizzatrice della Mokaor.

Il prossimo turno è previsto sabato 13 novembre alle 1. al Palapiacco, contro l’Alessandria Volley in un match tutto da giocare.



CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertinazzi (6)(K), Fenoglio(11), Lupo Laura (9), Lupo Greta, Patrucco, Comello (18), Macellaro (6), Mastronardi, Avilia, Ippolito (1), Mosso L1, Breda (L2).

ALL: Gherardi, Vigliani