Pagelle Pro Vercelli (contro l'Albinoleffe)

VALENTINI: 6,5

Buon esordio. Una bella parata su missile ravvicinato di Giorgione, trasmette sicurezza al reparto.

CRISTINI: 5,5

Sul cross che porta all'1 a 1, si fa superare in velocità da Martignago. Buono il secondo tempo.

MASI: 6,5

Sbaglia uno stop, e basta. Gran partita, con chiusure tempestive.

AURILETTO: 5,5

Troppo molle in marcatura su Manconi, in occasione del gol del pari.

BRUZZANITI: 5,5

Gara opaca nel primo tempo, poi, nella ripresa due lampi, con due ottimi cross. Da lui si vorrebbe qualcosa di più

AWUA: 6

Monumentale in interdizione, poco presente in fase di impostazione.



EMMANUELLO: 5,5

Poco presente nel primo tempo, si risveglia nella ripresa. Ma non sembra al meglio (anche se ha dovuto giocare una gara attenta in fase di interdizione).



IEZZI: 6,5

Suo il cross che porta al vantaggio. Solita grinta, che non gusta mai.

GATTO: 6,5

Da centrocampista aggiunto con licenza di far male disputa un'ottima gara.



DELLA MORTE: 5,5

Non male, ma dovrebbe cercare di più, soprattutto come seconda punta, la via del gol.

COMI: 6,5

Gran bel gol e bella partita. Troppo frettoloso in un paio di occasioni, sotto porta, bravo, invece, a inventarsi tiri velenosi dalla distanza.

ERRADI: 5,5

Tanta corsa ma con la palla tra i piedi manca di personalità.

VITALE: 6

Un paio di belle giocate dal fronte di centro sinistra dell'attacco.

CLEMENTE: 6



BUNINO: n.g.

SCIENZA: 6

Voleva fortissimamente la vittoria che non è arrivata. Troppi gli errori sotto porta. Buona l'idea di far giocare Gatto da suggeritore, dietro le punte. Il gioco, comunque, non è mancato. Sono i punti che purtroppo mancano per cercare di stare al passo con le prime.