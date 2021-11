Scienza: «Orgoglioso dei ragazzi, grazie ai tifosi»

«Partita con pochi spunti tecnici, ma è stata una bella partita come duelli fisici ed agonismo. Avversario forte che stimo molto, avevamo entrambi molte assenze ma ci siamo battuti bene. Abbiamo avuto qualche occasione in più noi, il loro portiere ha fatto interventi importanti. Il risultato è giusto, a me interessava la prestazione e vedere alcune risposte: ci sono state. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, i nostri tifosi ci hanno applaudito. Ripeto, ho visto delle belle risposte» commenta cosi Mister Scienza a margine della gara tra Albinoleffe e Pro Vercelli.

Soddisfatto della prestazione?: «Si. Abbiamo avuto anche l’infortunio di Masi che ha giocato tutto il secondo tempo con una gamba claudicante per via di una ginocchiata fortuita. Non abbiamo molti ricambi come Masi in quel ruolo. Nel primo tempo eravamo in vantaggio ed abbiamo avuto la palla del raddoppio. Nel secondo tempo abbiamo preso campo e con più precisione potevamo portare a casa la partita. Non era un campo facile».

Testa alla prossima?: «Assolutamente, dobbiamo assestarci su questo livello di continuità: altrimenti facciamo le montagne russe. La squadra deve avere novanta minuti, voglio fare i compimenti a quelli che sono entrati: hanno dato vigore nel secondo tempo. Abbiamo molte assenze, ma abbiamo recuperato qualcuno. Speriamo di avere presto la squadra al completo».

A parlare è stato poi anche l’autore del gol Gianmario Comi, il quale ha commentato la gara: «Era fondamentale muovere la classifica, sono molto contento del gol. Pareggi oche sta stretto ma abbiamo avuto un buon atteggiamento lottando su ogni pallone, siamo stati bravi sulle seconde palle. Ora testa alla prossima, da martedì ci concentreremo sulla prossima».

Soddisfatto della tua prestazione e di quella dei compagni?: «Abbiamo avuto un grande atteggiamento, sono contento: meritavo la doppietta anche se ho sbagliato un gol facile. Continuiamo su questa strada».