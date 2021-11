Auto fuori strada, conducente in ospedale - FOTO

Incidente, nella serata di sabato, a Crescentino, sulla Strada delle Grange, all'altezza di San Genuario.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, una vettura è uscita di strada, finendo la corsa in un campo a lato della strada. Per estrarre l'occupante è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, comando provinciale di Vercelli, che ha recuperato la persona ferita, affidandola alle cure del personale sanitario di Crescentino, Livorno e Chivasso per il trasporto in ospedale.

Secondo le prima informazioni la persona ferita è stata ricoverata in ospedale in codice giallo a Chivasso e le sue condizioni sono in via di valutazione. Molto gravi i danni alla vettura.