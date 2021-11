«Giuste le critiche, io comunque in questa squadra ci credo»

«Nella mia vita ho sempre lottato e sgomitato. Voglio che la mia squadra faccia lo stesso» dice Giuseppe Scienza, alla vigilia della trasferta contro l'Albinoleffe.

La squadra sarà incompleta, si sa. Rolando, Belardinelli, Macchioni non ci saranno, come non ci sarà Tintori, che ancora non si è ripreso. Il mister avrà però a disposizione il portiere Valentini, pronto a scendere in campo, e Bruzzaniti, gli altri. In primis i giovani, che vanno, giocoforza, schierati.

«Contro l'Albinoleffe sarà una gara complicata. È una squadra allenata benissimo, forte. Se saremo belli non andremo da nessuna parte. Dovremo essere brutti e cattivi, insomma: non dobbiamo ripetere quanto si è visto contro il Piacenza.»

Il kappaò interno contro la squadra di Scazzola fa ancora male. «Venivamo da tre partite ben giocate, da nove punti (che non sono arrivati un po' per sfortuna e un po' per disattenzioni nostre).. Insomma, dopo la gara di Renate eravamo in salute e, anche, in crescendo, e nella settimana precedente la partita contro il Piacenza non avevo avuto nessun sentore che ci sarebbe stato un tracollo, che non ha un perché preciso... E' andata così: abbiamo disputato la peggior partita, e quindi le critiche sono giuste, soprattutto nei confronti del sottoscritto, chiaro: le scelte le faccio io...

«Io però – prosegue il tecnico – in questo gruppo ci credo. Hanno attaccamento alla maglia. Lo vedo ogni volta che un giocatore accetta di giocare pur avendo qualche acciacco. Io sono convinto che se riusciamo a ritrovare la serenità, possiamo disputare un buon campionato, infortuni permettendo. La squadra è una buona squadra.»

Sugli infortuni.

«Non mi lamento anche perché non serve. Ma c'è un dato oggettivo: dopo le prime quattro gare ho cominciato a perdere giocatori, e non uno per volta. Con quattro elementi in meno a partita sei oggettivamente penalizzato. Ma non deve essere una scusante: perché chi va in campo deve comunque dimostrare di meritare la fiducia e la maglia della Pro.»